Hvala Šolakovim medijima što su pokazali svoju nervozu a našu borbu da se čuje istina, poručila je šefica delegacije Srbije u Savetu Evrope Biljana Pantić Pilja reagujući na tekst objavljen u Novoj S pod naslovom "Saznajemo: Naprednjaci nervozni pred sednicu Saveta Evrope i traže od članova EPP da ne govore o problemima u Srbiji".

- Ni ja kao šef delegacije ni Aleksandar Mirković kao član delegacije, ne vršimo nikakav pritisak na članove EPP-a već argumentovano, dokazima, konkretnim primerima pokazujemo ljudima šta se dešava u Srbiji i kako izgledaju "mirni protesti u Srbiji". I to ne samo članovima EPP-ija, pričamo sa svima jer treba da znaju šta je istina - napisala je ona na Instagramu.

Nikakav pritisak nije potreban jer je istina samo jedna i lako dokaziva a očigledno se toga mnogi plaše, dodala je.

- Nervoza je na strani onih koji po hodnicima mole za podršku, sa prizavačima tzv. "Kosova" prave dogovore, šunjaju se po toaletima (to im je postala praksa) nadajući se da će postati deo tog istog EPP-a. O sukobu je suludo i govoriti ali i to pokazuje političku nemoć pojedinaca kojima se sve svelo na tračarenja koja niko ozbiljan ne može da shvati - ističe Pantić Pilja.

Mada, dodaje, šta očekivati od ljudi koji nemaju politiku ni ideju sem da se bave pljuvanjem i blaćenjem svoje zemlje.