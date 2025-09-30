Slušaj vest

Ustavni sud u Prištini objavio je danas odluku da skupština privremenih institucija nije konstituisana bez izbora potpredsednika pralamenta iz srpske zajednice.

Ustavni sud je naložio da se konstitutivna sednica skupštine završi 12 dana od stupanja na snagu presude.

Kako je navedeno, utvrđeno je da konstitutivna sednica skupštine, koja je počela 15. aprila, nije završena jer nije izabran potpredsednik parlamenta iz redova poslanika srpske zajednice, te da skupština nije konstituisana u skladu sa odredbama ustava privrmenih institucija.