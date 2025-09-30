Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom spoljnih poslova Izraela Gideonom Saarom i naveo da su razgovarali o odnosima i jačanju saradnje i dijaloga dve zemlje kao i o mogućnostima za sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini.

- Dobar sastanak sa ministrom spoljnih poslova Izraela, sa fokusom na ključne teme naših odnosa i regionalne stabilnosti, kao i konkretne korake koji mogu da doprinesu većem stepenu saradnje između naših zemalja i jačanju dijaloga na međunarodnoj sceni.

- Istakao sam da je jačanje bilateralnih veza od ključne važnosti za obe zemlje, a u tom kontekstu razmotrili smo mogućnost sklapanja sporazuma o slobodnoj trgovini koji bi otvorio nove prilike za privredu i investicije.

- Naglasio sam značaj dugoročne saradnje kroz strateški dijalog i osnivanje zajedničkog ekonomskog komiteta, kako bismo bolje koordinisali projekte i unapredili poslovne prilike.

