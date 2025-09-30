Slušaj vest

"Povratak generala Pavkovića je velika radost za sve Srbe, ali mala uteha za one koji zbog svoje vernosti srpskom narodu robijaju od Estonije do Velike Britanije. Srbija mora svakom od njih da ukaže podjednako poštovanje i da brine o njima bar koliko Hrvati, Bošnjaci i Šiptari brinu o svojim malobrojnim sunarodnicima u Hagu", izjavio je Aleksandar Vulin.

- Ne možemo biti ponosni na Republiku Srpsku, a stideti se Karadžića i Mladića i ćutati dok pokušavaju da im oduzmu dostojanstvo. Ne možemo se sećati zločinačke Oluje, a ne tražiti slobodu i pravdu za Milana Martića. Ne možemo govoriti o NATO zločinima tokom agresije na SRJ, a ćutati na otmicu i nerazjašnjenu smrt Slobodana Miloševića.

Ako je NATO izvršio agresiju na SRJ, onda vrhovni komandant Vojske Jugoslavije, predsednik Slobodan Milošević, zaslužuje i sećanje i spomenik - poručio je Aleksandar Vulin povodom povratka generala Nebojše Pavkovića iz haškog zatvora.