Srpska lista pozdravila je odluku Ustavnog suda i navela da je potvrđen njihov stav da je predsedavajući Skupštine tzv. Kosova iz redova Samoopredeljenja Dimalj Baša postupio protivustavno i pokušao da, kako su istakli, još jednom oduzme ono što je definisano kao ustavno pravo srpskog naroda unutar skupštine.

Kako su istakli iz Srpske liste na Instagramu, ovo je mala, ali značajna pobeda srpskog naroda.

"Srpska lista pozdravlja odluku Ustavnog suda na zahtev poslanika Srpske liste, koji je potvrdio naš stav da je predsedavajući Skupštine iz redova Кurtijevog Samoopredeljenja postupio protivustavno i pokušao da još jednom oduzme ono što je definisano kao ustavno pravo srpskog naroda unutar skupštine. Ovo je mala ali izuzetno značajna pobeda srpskog naroda u odnosu na sijaset drugih odluka režima iz Prištine koji je kršeći sve propise kršio kolektivna i pojedinačna prava našeg naroda", naveli su.

Imajući u vidu da im sud nije dostavio kompletnu odluku, iz Srpske liste navode da će se uzdržati od daljih komentara o odluci, posebno imajući u vidu činjenicu da su u zahtevu naveli nekoliko zahteva za ocenu ustavnosti postupanja predsedavajućeg Skupštine tzv. Kosova na štetu srpskog naroda.

"Srpska lista će nastaviti da kroz institucije čini sve u zaštiti prava našeg naroda, pravdajući tako poverenje koje su nam građani dali na izborima", poručili su iz Srpske liste.

Ustavni sud tzv. Kosova doneo je danas odluku da konstitutivna sednica Skupštine tzv. Kosova nije završena bez izbora potpredsednika iz redova srpske zajednice.

Sud je obavezao poslanike da u roku od 12 dana, od stupanja na snagu ove odluke, završe pitanje izbora potpredsednika iz srpske zajednice.