Blokaderi su doživeli još jedan u nizu poraza - Evropski sud za ljudska prava odbio je danas zahtev za privremenu meru po Pravilu 39 Poslovnika Suda u predmetu "Jovičić protiv Srbije".

Predmet se odnosi na državljanina Srbije koji je uhapšen nakon nasilnog protesta 14. avgusta u Novom Sadu, kada su demolirane prostorije SNS na tri lokacije i koji je osumnjičen za nasilničko ponašanje na javnom skupu.

Sud je odbio njegov zahtev za premeštaj u zdravstvenu ustanovu ili za određivanje mere kućnog pritvora uz elektronski nadzor, ocenivši da je van dometa primene Pravila 39 Poslovnika Suda. Prema dobro utvrđenoj praksi Suda, takvi zahtevi ne spadaju u okvir primene ovog pravila kada ne postoji rizik od ozbiljne i nepopravljive povrede nekog od osnovnih prava iz Konvencije.

Imajući u vidu da Sud primenjuje pravilo 39 samo u slučajevima kada podnosilac zahteva trpi neposredan rizik od nenadoknadive štete u vezi s pravom iz Konvencije, Sud je odlučio da ne usvoji traženu privremenu meru", naveli su iz Suda.

Podsetimo, Bogdan Jovičić uhapšen je 15. avgusta zbog divljanja u Novom Sadu, gde je sa fantomkom i kacigom na glavi, a metalnim čivilukom u rukama, kojom je lomio stakla i kamere na prostorijama SNS.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je nedavno da je pritvorenik B.J, koji je 17. septembra smešten u Specijalnu zatvorsku bolnicu, prekinuo štrajk glađu i da je dobrog opšteg stanja.

U saopštenju Uprava navodi da su svi medicinski protokoli koji se uvode kod osoba koje ne uzimaju hranu primenjeni u slučaju B.J. u toj zdravstvenoj ustanovi, gde je sve vreme bio pod nadzorom lekara.

On je u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu smešten u popodnevnim časovima 17. septembra, pošto je 12. septembra odlučio da stupi u štrajk glađu u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Novom Sadu, zbog, kako je naveo u pisanoj izjavi, nezadovoljstva radom suda.