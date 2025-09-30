Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar ocenio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jedan od impresivnih evropskih lidera.

Predsednik Vučić sastao se danas u Beogradu sa Sarom.

"Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je jedan od impresivnih lidera u Evropi i jedan od izrazitih prijatelja Izraela. Imao sam čast da se sretnim s njim danas tokom moje posete Beogradu", naveo je Sar na Instagramu i dodao:

"Razgovarali smo o planu predsednika Trampa za okončanje rata u Gazi, koji je Izrael prihvatio. Rekao sam mu da Hamas može pokušati da promeni Trampov predlog i time ga u stvari odloži.

Takođe smo diskutovali o situaciji u Evropi, na Balkanu i na Bliskom istoku, kao i o bliskim odnosima između zemalja. Nakon sastanka predsednika sa premijera Netanjahuom prošle nedelje - unapredićemo sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela.