Od početka godine plate u prosveti povećane su za 11 odsto, a prvo vanredno povećanje od pet odsto u ovoj godini bilo je 1. marta. Očekuje se i redovno povećanje plata u prosveti od 1. januara 2026. 

Kolika će sada biti plata nastavniku, medicinskoj sestri, lekaru

Sa ovim vanrednim povećanjem, plata zaposlenih u prosveti sa sedmim stepenom stručne spreme, odnosno nastavnika u osnovnim i srednjim školama biće veća od 106.000 dinara.

Prosečna plata medicinske sestre sada će biti veća od 90.000 dinara, a osnovna primanja lekara-specijaliste bez dodataka preći će 170.000 dinara, podseća RTS.

Mali: Ispunili smo obećanje

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali rekao je juče da je država spremna za vanredno povećanje zarada, govoreći o planu da se zaposlenima u zdravstvu i nastavnom osoblju u osnovnim i srednjim školama povećaju plate za pet odsto.

Naime, od danas će u Srbiji zaposlenima u zdravstvu i nastavnom osoblju u osnovnim i srednjim školama biti povećane zarade za pet odsto. Istovremeno, sledi povećanje minimalne zarade sa 457 na 500 evra.

 "Ispunili smo obećanje. Ako pogledate celu godinu, platu smo prosvetnim radnicima povećali kumulativno 22,4 odsto. Plata će onim profesorima i nastavnicima sa sedmim stepenom stručne spreme biti iznad 106.000 dinara", istakao je Mali.

Naglasio je i da će u decembru 2025. godine prosečna zarada na nivou cele Srbije preći 1.000 evra, poredeći je sa julskom prosečnom zaradom koja je, kako podvlači, iznosila 931 evro.

"Kao što smo najavili, vanredno povećanje zarada u iznosu od pet odsto se odnosi i na zaposlene u zdravstvu. Tako će, recimo, prosečna plata medicinske sestre biti viša od 90.000 dinara, a osnovna primanja lekara-specijaliste 170.000 dinara. Drago mi je da smo ispunili obećanje, odnosno da je država pokazala stabilnost uprkos globalnim konfliktima, carinskim ratovima i tenzijama kod nas sa blokadama", napominje Mali.

I minimalna zarada veća od danas

Od danas će i propisana minimalna zarada u Srbiji biti uvećana za 9,4 odsto, odnosno sa 457 na 500 evra, a ministar finansija navodi da je Vlada Srbije dogovorila sa sindikatima i poslodavcima još jedno redovno povećanje, od 1. januara 2026. godine, u iznosu od 10,1 odsto.

srb.png

 "To znači da će minimalna zarada od 1. januara biti 551 evro. Kumulativno, to je povećanje od 37 odsto, što se do sada nikada u istoriji nije dogodilo tokom jedne godine. Sve što radimo činimo u skladu sa fiskalnim pravilima kako ne bismo ugrozili makroekonomsku stabilnost", rekao je on.

Kurir.rs/RTS

jovana.jpg
srboja.png
av.png
46546546546.jpg
Kristina Pecikozić.jpg
Zikica 1.jpg
crb.png
srb.png