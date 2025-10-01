Slušaj vest

Dr. Aleksander Volf iz „Alternative za Nemačku" (AfD) je izjavio da tzv. Rezoluciju o proglašenju masakra u Srebrenici genocidom, koju su u UN-u predložile Ruanda i Nemačka, pre svega podržao muslimanski svet.

Poslanik Bundenstaga podsetio je na masakr u Kravici, izvršen na praznik kada pravoslavci slave Božić. U obraćanju Bundestagu, Volf je rekao da je za razumevanje događaja u Srebrenici neophodno sagledati širi istorijski kontekst koji se, kako je naveo, često previđa u nemačkim medijima.

"Već na početku rata u Bosni, Srebrenica je postala muslimanska enklava, okružena srpskim trupama. Tamo su nevini srpski civili bili hapšeni i mučeni... naoružani muslimani su izvršili nekoliko napada na okolna srpska sela", istakao je Volf.

On je naglasio spornost takve odluke navodeći sledeće razloge:

"Posebno krvav je bio podmukli napad na selo Kravica - baš u noći pravoslavnog Božića. U tom napadu je ubijeno više civila, uključujući žene i decu. Klasifikacija masakra kao genocida od strane UN je sporno iz više razloga... Srbi su ubijali muškarce, ali su štedeli žene i decu", rekao je Volf Bundestagu.

Takođe je naveo da je "ta kvalifikacija bila politička odluka, a ne istorijska", pa je tako"vrlo nepromišljena".

