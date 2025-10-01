Slušaj vest

Poslednji redovni izbori u Mionici i Negotinu održani su 17. oktobra 2021. godine.

1/20 Vidi galeriju Brnabić raspisuje lokalne izbore u Mionici i Negotinu za 30. novembar Foto: Marko Karović

- Kao datum održavanja izbora odredila sam najkasniji termin u kojem ti izbori mogu da budu održani kako bi svi zainteresovani učesnici imali vremena za kandidovanje i efektivnu izbornu kampanju, kazala je Brnabić na konferenciji za novinare u Narodnoj skupštini.

Za odbornike Skupštine grada Negotina i Skupštine opštine Mionica izbori su održani 17. oktobra 2021, a lokalne skupštine konstituisane su mesec dana kasnije.

Prema Zakonu o lokalnim izborima, odbornici se biraju na četiri godine, a izbori za odbornike moraju se sprovesti najkasnije 30 dana pre kraja mandata odbornika kojima ističe mandat.

Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 45, ni više od 60 dana, a odlukom o raspisivanju izbora određuje se dan održavan ja izbora, kao i dan od kada počinju teći rokovi za vršenje izbornih radnji.

Brnabić je zakazala i Kolegijum za ponedeljak, 6. oktobar u 11 časova i pozvala predsednike svih poslaničkih grupa da prisustvuju da bi se dogovorili kako će teći prva sednica drugog redovnog zasedanja Skupštine Srbije koja je zakazana za utorak, 7. oktobar.

Kurir.rs/RTS

BONUS VIDEO: