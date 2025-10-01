Slušaj vest

Brnabić je zakazala i Kolegijum za ponedeljak, 6. oktobar u 11 časova i pozvala predsednike svih poslaničkih grupa da prisustvuju da bi se dogovorili kako će teći prva sednica drugog redovnog zasedanja Skupštine Srbije koja je zakazana za utorak, 7. oktobar.

Na dnevnom redu, biće i predlozi izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o državnom premeru i katastru, Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Zakona o sudskim taksama, Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe "EXPO BELGRADE 2027", kao i predlozima Zakona o informacionoj bezbednosti i Zakona o semenu i sadnom materijalu.

Poslanici će raspravljati i o ugovoru o zajmu za projekat unapređenja kvaliteta vazduha u Srbiji između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, zajmu , odnosno dodatnom finansiranju projekta modernizacije poreske administracije između Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, sporazumu između vlada Srbije i Turske o saradnji u oblasti inovacija u naprednim tehnologijama.

Foto: Marko Karović

Na dnevnom redu biće i potvrđivanje finansijskog ugovora Srbije i Evropske investicione banke za prugu Niš - Dimitrovgrad B, kao i sporazuma o zajmu od "KfW", Frankfurt na Majni, za reformu sektora energetike i životne sredine u Srbiji II, kao i predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Evropske unije o učešću Srbije u Programu jedinstvenog tržišta Evropske unije.

Poslanici će na sednici raspravljati i o brojnim drugim finansijskim sporazumima i garancijama, međunarodnim sporazumima, izboru i razrešenju članova nekoliko institucija i zamenama članova skupštinskih odbora.