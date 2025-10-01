Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministarkom spoljnih poslova Republike Liberije Sarom Bajsolou Njanti.

"Odličan razgovor sa ministarkom spoljnih poslova Republike Liberije Sarom Bajsolou Njanti o produbljivanju bilateralne saradnje, jačanju ekonomskih odnosa, kao i o aktuelnim pitanjima u svetu i našem regionu. Naše zemlje povezuje dugogodišnje prijateljstvo, utkano još u vreme Pokreta nesvrstanih i potvrđeno kroz 65 godina diplomatskih veza.

Tokom sastanka smo se osvrnuli na ekonomsku saradnju, trgovinsku razmenu i pokrenanje zajedničkih projekata u poljoprivredi, infrastrukturi i informacionim tehnologijama, uključujući razmenu iskustava u e-upravi i digitalnoj transformaciji. Naglasio sam da Srbija pruža podršku Africi po pitanju dobijanja stalnog mesta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, sa željom da se i glas Afrike čuje u najvažnijem telu UN, zaduženom za održavanje mira i bezbednosti u svetu.

Upoznao sam uveženu sagovornicu sa najvažnijim razvojem situacije na Kosovu i Metohiji. Tom prilikom sam istakao da Srbija ostaje posvećena dijalogu i očuvanju mira i bezbednosti našeg naroda.

Radujemo se učešću Liberije na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu i daljem jačanju veza u korist naših građana", istakao je predsednik.

