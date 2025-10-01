Slušaj vest

Mila Pajić, jedna od glavnih kreatorki državnog udara u Srbiji, od marta se nalazi u Hrvatskoj, odakle komentariše aktuelne događaje pa i poslednji - povratak u Srbiju generala Nebojše Pavkovića. Ova vest toliko je "potresla" Pajićevu da je na svom Instagramu napravila čak šest objava o dolasku generala!

Pajićeva je na storijima delila vesti iz Srbije, regiona i inostranstva o privremenom puštanju Pavkovića na slobodu, nafglađavajući da je general "zločinac", kao i činjenicu da je iz Finske, gde je služio zatvorsku kaznu, prevezen avionom Vlade Srbije.

Pajićkin ideološki mentor, profesor blokader Dinko Gruhonjićneadvno je priznao da on i njegovi studenti stoje iza protesta i blokada u Srbiji.

"Mi smo ponovni što su proteste u Srbiji pokrenuli naši studenti (sa Filozofskog fakulteta u NS)", rekao je Gruhonjić.

Među njima je i Mila Pajić, koja je nakon nedavnih događaja napustila zemlju i prebegla u Hrvatsku.

Mila Pajić iz Hrvatske udarila na generala Pavkovića Izvor: Kurir

Podsećamo, nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković pušten je iz haškog pritvora. Naime, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu doneo je odluku da Pavkovića, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.

