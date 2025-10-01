Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je danas da u Evropi nema dovoljno interesovanja za blokadere, bez obzira na njihovo pumpanje.

- Što se tiče parlamentarne skupštine Saveta Evrope, pravo da vam kažem, u ovim izuzetno teškim globalnim okolnostima ne deluje mi da je preveliko interesovanje za raspravu o situaciji u Srbiji. Mislim da su tu blokaderi opet pucali, ali promašili. Ili su pucali u prazno. Dakle, koliko sam videla jutros, za tu raspravu se prijavilo samo 18 govornika, od čega je sedam iz Srbije.

Tako da to govori dovoljno o tome kako je interesovanje o toj temi. Mislim da do sada svi imaju već sve relevantne informacije. Mislim da je dobro poznato u stvari šta se dešava u Srbiji, šta se dešavalo prethodnih 10 meseci.

Mislim da smo svi zajedno uspeli da pobijemo, a po najveće blokaderi sami, da pobijemo laži i manipulaciju o mirnim protestima i nenasilnim demonstracijama o kojima neki mladi ljudi samo žele pravdu. Sami su, posebno tokom avgusta, pokazali da su ti protesti sve osim nenasilni, pokazali su nemile scene koje, rekla bih, ne mogu da opravdaju čak i oni koji ih najviše podržavaju iz EU.

- Kada palite prostorije političkih stranaka, samo zato što se ne slažete sa stavom, mišljenjem, vizijom, planovima, programima tih stranaka, kada pokušavate da zapalite neke ljude u tim prostorijama, kada to ne uradite jednom, pa možete da kažete da je to bio incident, nego više puta, u više gradova, u više navrata, kada krenete da odlazite funkcionerima ispred kuća stanova u kojima žive njihove porodice, da terorišete čitave porodice, da terorišete malu decu od tri, pet, sedam, devet godina, onda ste rekli zaista sve o sebi.

Tako da nema potrebe da mi previše pričamo o tome. Možemo, kao što sam ja jednom prilikom uradila na sastanku sa ambasadorima Kvinte, da pustimo samo video kako izgledaju ti blokaderski protesti i ta slika govori više od hiljadu reči. Dakle, svima je sve jasno. Tako da nema potrebe, a očigledno ni nema više preteranog interesovanja bez obzira na svo pumpanje koje oni pokazuju - rekla je Brnabić.