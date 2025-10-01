Slušaj vest

Teško je danas zamisliti drugačiju Srbiju od ove koja stoji uspravno, sa predsednikom koji brani istinu i dostojanstvo svog naroda. Ali za one mlađe i za one sa kratkim pamćenjem - postojala je ne tako davno ponižena Srbija, ona koja se hvalila hapšenjem i izručivanjem oficira i predsednika Hagu. Ta Srbija je iz vremena Borisa Tadića i Demokratske stranke.

Prva slika je ona ponizne Srbije. One koja je vodila politiku klečanja, poslušnosti i poniženja pred svetom.

Tada, 26. maja 2011. godine, Boris Tadić je stao pred kamere i obavestio građane da je uhapšen Ratko Mladić.

A danas? Danas Srbija ne pristaje na poniženja. Ova Srbija s predsednikom Aleksandrom Vučićem vodi borbu protiv sramnih rezolucija, poput one u Generalnoj skupštini UN o Srebrenici, koja je pokušala da celom našem narodu zalepi etiketu genocidnog.

Ova Srbija pamti, seća se, naziva stvari pravim imenom.

Za one s kratkim pamćenjem - Srbija je po prvi put 2015. godine obeležila Dan sećanja na stradanje i progon Srba u "Oluji". Dvadeset godina je moralo da prođe od zločinačke akcije Hrvatske da bi Srbija odala počast stradalima. Centralna manifestacija održana je na mostu u Sremskoj Rači, mestu na kome su izbegli u Oluji avgusta 1995. ušli u Srbiju. Prvo državno obeležavanje "Oluje" počelo je susretom tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Srpske Milorada Dodika na sredini mosta, odakle su u reku Drinu spustili vence.

Do tog avgusta 2015. nije se imalo vremena za srpske žrtve i prognane. Moralo se, kad god se ukaže prilika, izvinjavati Hrvatskoj što su Srbi prognani iz svojih domova.

I dok je nekadašnji režim slao svoje generale u Hag, današnja Srbija ih vraća kući - kao što je to učinjeno sa generalom Nebojšom Pavkovićem.

To je jasna razlika. Nekada je "najveći uspeh" bilo hapšenje. Tada je bilo važno po svaku cenu završiti zadatke po nalogu stranih centara moći i skupljati tapšanje po ramenu.

Danas je važnije odbraniti ime i obraz Srbije, bez obzira na cenu. Odbraniti istinu, ponos i svoje heroje.

Jedna Srbija je klečala. Druga Srbija hrabro stoji uspravno.

