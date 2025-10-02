Slušaj vest

Prodaja Naftne industrije Srbije 2008. i dalje izaziva polemike, odluka doneta bez javnog tendera, po ceni koju su mnogi smatrali niskom, danas se reflektuje kroz izazove s kojima se država suočava u uslovima globalne energetske krize. U jutarnjem programu Kurir televizije "Redakcija" gosti Dragoljub Kojčić, politički filozof, Ljuban Karan,bivši potpukovnik KOS-a i Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost razgovarali su ko je u prošlosti, a ko danas, imao i ima odgovornost za stanje energetske stabilnosti u Srbiji.

Obrknežev: Zahtevi Centra za društvenu stabilnost su opravdani

Nebojša Obrknežev upozorava da je situacija kompleksna i da je deo problema i geopolitičke prirode:

- Tadašnja vlast nije ni znala šta sve ima i šta se podrazumeva pod Naftnom industrijom Srbije. Sadašnji momenat jeste takav da Srbija nije kriva ali ispašta zbog geopolitičkih dešavanja. Ovo je mnogo ozbiljniji problem regiona. Zbog novog paketa sankcija, Mađarska i Slovačka više neće biti izuzete od strane uvoza ruske nafte. To je širok problem i mislim da Evropa pojma nema u šta ulazi.

Foto: Kurir Televizija

Javnost u Srbiji ostala je zapanjena dečjom emisijom na Radio televiziji Srbije (RTS) u kojoj su mališani zloupotrebljeni u političke svrhe kao promoteri blokaderskog pokreta. Osvrćući se na dešavanja na RTS-u, dodao je

- Kad pogledate to jezivo izgleda i zvuči da koristite dete koje ne zna šta se zbiva. To nije prvi put da se deca koriste u političke svrhe. Urednik i svi oni koji su to dozvolili, vidite neobjektivnost i pristrasnost ka određenoj strani. Zahtevi koji su izneti prema RTS-u su opravdani i mislim da treba da se sprovedu.

Kojčić: RTS mora da bude politički neutralan

Dragoljub Kojčić podseća na ekonomske posledice rada DOS-ove vlasti i poredi ih sa kasnijim dešavanjima:

Foto: Kurir Televizija

- DOS-ova vlast je generalno upropastila ekonomiju i privredu. To što su dobili nisu umeli da oplode kao kapital i da više popune budžet. Ekonomska politika im je bila katastrofa.

On istovremeno izražava sumnju u sposobnost Evropske unije da dosledno rešava energetska pitanja:

- O Evropi je teško govoriti kao koherentnom političkom entitetu. Nekada imam utisak da je čitava konfuzija oko energenata pogubna po jedinstvo EU.

Poteze javnog servisa komentarisao je iz ugla bivšeg predsednika programskog odbora.

- Bio sam nepune 4 godine predsednik programskog odbora. Nisam ga kreirao, već je parlament izabrao nekoliko ljudi višestranačke kompozicije da bdu članovi koji će nadgledati da li se ispunjavaju uslovi i kodeksi. Ova vlas nikoga nije instalirala na RTS-u, svoje novinare i zaposlene. Programski odbor je zasedao u svim situacijama koje su se učinile vanredne - rekao je on i dodao:

"SKANDAL NA RTS-U JE MANIPULACIJA GRAĐANSKIM SREDSTVIMA" Gosti Kurir televizije pozivaju na hitno preuzimanje odgovornosti: Neko je to morao da afirmiše Izvor: Kurir televizija

- Zaista očekujem da ovo bude ozbiljno istraženo, nebitno da li je produkcija spoljna, uvek postoji urednik koji to afirmiše. Kompromituju funkciju javnog servisa i njegovu misiju. Mora biti politički neutralan.

Karan: Specifičan način zloupotrebe demokratije na javnom servisu

Ljuban Karan saglasan je da vraćanje generala Pavkovića u Srbiju i njegovo lečenje predstavljaju važnu epizodu u širem političkom i bezbednosnom kontekstu:

- Najbitnija stvar je da je on u Srbiji i da se leči u našim ustanovama. Nisu ga totalno unipli zdravstveno i VMA će ga sigurno dovesti u stabilno zdravstveno stanje. Njega više ne mogu pod nekim optužbama da otrgnu iz Srbije, to niko neće dozvoliti. On je jedan od generala koji je stvarno i odlučno branio Srbiju.

Foto: Kurir Televizija

Karan je takođe bio prema praksi javnog servisa:

- Tako tempirane manipulacije ni ne prepoznajemo sve i poruke koje nose. One su skrivene. Oni manipulišu preko sredstava koje su vlasništvo naših građana, a rade na podrivanju mira, slobode i demokratije. Specifičan način zloupotrebe demokratije i preterane samovolje. Krajnje nasilje zovu demokratija.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs