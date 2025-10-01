Slušaj vest

Vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac i Branko Stamenković, predsednik Visokog saveta tužilaštva (VST) nisu podržali saopštenje VST kojim se osuđuje politički pritisak na rad ove institucije, otkriva izvor Kurira iz vrha srpskog pravosuđa. Kako i mnogo puta do sada, kako tvrdi, stali su u odbranu Bojane Savović protiv koje je pred VST pokrenut disciplinski postupak.

Visoki savet tužilaštva, podsetimo, juče je apelovao "na uzdržavanje od bilo kakvih neprimerenih uticaja na rad Saveta i njegovih radnih tela", pošto je u ponedeljak tokom održavanje sednice na kojoj je počeo disciplinski postupak protiv tužiteljke Bojane Savović ispred zgrade održan politički skup u organizaciji nevladine organizacije Cepris i političke inicijative Proglas. Među prisutnima je, kako je Kurir pisao i političar i narodni poslanik Miroslav Aleksić.

- Ovo saopštenje, u kom je osuđen politički pritisak na rad VST nisu podržale dve ključne osobe u Savetu, i to predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković i vrhovne tužiteljka Zagorka Dolovac - tvrdi izvor iz vrha tužilačke organizacije.

Iako skup nije bio nikakav narodni izraz nezadovoljstva koji brani jednu tužiteljku, kako navodi, već "pažljivo režiran politički događaj u organizaciji same Savović i njenih saradnika, sa jednim jedinim ciljem, da se na disciplinsku komisiju izvrši pritisak i postupak delegitimiše u javnosti, Stamenković i Dolovac u tome nisu videli ništa sporno".

- Treba imati u vidu da se upravo Zagorka Dolovac lično založila u čak dvanaest disciplinskih prijava i spasila tužiteljku Savović od procesa koji su bili pokrenuti protiv nje. Sve to proističe iz činjenice da je Bojana Savović karijeru započela u kabinetu vrhovne tužiteljke kao sekretar, odakle ju je Dolovac uputila u Odeljenje za borbu protiv korupcije, a onda je lično izabrala da postane tužiteljka u Višem javnom tužilaštvu - objašnjava sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima,"na taj način Zagorka Dolovac stvorila zaštićeni krug unutar pravosuđa, u kome disciplinska odgovornost ne važi jednako za sve".

- Savović, kao i njene kolege Boris Majlat i Ivana Pomoriški, ne samo da uživaju institucionalni imunitet, već su i među najčešće „obučavanim“ kadrovima, učesnici brojnih programa finansiranih iz inostranstva, koji su ih pripremali da deluju kao instrument određenih političkih interesa pod plaštom „reformi“ - tvrdi sagovornik iz tužilaštva.

Kako dodaje, upućenima u prilike nije ni malo iznenađujuće što upravo oni koji su je godinama postavljali, štitili i usmeravali nisu hteli da podrže saopštenje kojim se osuđuje pritisak na rad i odluku disciplinske komisije u slučaju Bojane Savović.

- Naprotiv, to je najjasniji dokaz da se pritisak ne vrši samo spolja, već i iznutra, i da je slučaj Bojane Savović u ovom slučaju više od disciplinskog predmeta on je ogledalo čitavog stanja u srpskom pravosuđu, gde zakon važi za sve, osim za one koji su dovoljno bliski Zagorki Dolovac - zaključuje naš sagovornik i podseća da poslednji disciplinski postupak protiv Savović nije pokrenut zbog "političkih stavova", već zbog toga što je grubo vređala svog nadređenog, tužioca Miodraga Markovića, i uputila mu niz pretnji da će "biti išutiran u du.e", aludirajući na momenat kada njena struktura političara dođe na vlast, što je po tužilačkim propisima jasan disciplinski prekršaj.

