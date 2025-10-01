Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da su blokaderi „definitivno ispali iz igre“, ali da očekuje da će 1. novembra, na godišnjicu pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, pokušati da mobilišu građane.

"Oni nose jednu frustraciju i pokušavaju da ponovo mobilišu određene mase, a ukoliko im to ne pođe za rukom, pokrenuće niz aktivnosti koje mogu da destabilizuju državu. Jer pitanje je - koja bi država u svetu i Evropi mogla da izdrži ono što se nama dešavalo prethodnih 10 meseci?", rekla je ministarka za K1 televiziju.

Prema njenim rečima, društvo je danas u „fazi prestanka“ svega što se događalo tokom višemesečnih protesta, ali blokaderi, kako kaže, pokušavaju da se vrate u igru.

- Sa ulice se mora vratiti na teren politike i razgovora. Važno je da što pre izađu sa imenima na studentskoj listi, jer je to fer prema narodu. Da znamo iz kog miljea dolaze, koje stavove zastupaju i kakvu politiku žele - naglasila je Stamenkovski.

Podsetila je da je Jovo Bakić pre dve nedelje izjavio da će uskoro biti saopštena imena na listi.

-Ako je on megafon te studentske liste, onda to nije studentska lista - ocenila je ministarka.

Foto: Printscreen/K1

Dodala je da deo građana i dalje veruje da iza blokada stoji mladost i iskrena želja za promenom, ali da se, posle radikalizacije i nasilja na protestu 15. marta, pokazalo da „tu nema dijaloga, već samo retoričke obmane“.

- Ljudi su osetljivi na mladost i podržavaju studente, ali ovde se zapravo radi o pokušaju da se mladost iskoristi. Sve je na bazi emocije, bez racionalnog dijaloga, a u javnosti se stvara atmosfera u kojoj se predstavnici vlasti ne slušaju, već treba spaliti, lustrirati i proterati iz zemlje – rekla je ministarka.

Stamenkovski je ocenila da blokaderi računaju na to da će izazvati krizu toliko veliku da bi neko iz inostranstva pokušao da nametne rešenje.

- Oni sve polažu u to da dođe neko iz inostranstva i kaže: mi ćemo da vam organizujemo izbore, državu i institucije. Zar to nije direktno podrivanje suvereniteta Srbije? Mislim da je narod prozreo šta se dešava - istakla je.

Govoreći o opoziciji, podsetila je da je dok je bila u opozicionim redovima, često glasala za predloge koji su bili dobri za građane, iako ih je predlagala vlast.

- Šta je sporno da se glasa za povećanje roditeljskog dodatka, za veća prava radnika, ili za zakon o legalizaciji? Nažalost, deo opozicije uvek je bio opozicija državi, uveren da rešenja treba da dolaze iz inostranstva. Zbog toga sa njima nisam mogla da sarađujem - rekla je Stamenkovski.