Slušaj vest

Marko Milosavljević, profesor fakulteta u Ljubljani, bio je gost N1 gde je uputio podršku blokaderima u Srbiji, ali izgleda da je zaboravio kako se prema takvima ophode u Sloveniji.

"Ovo što se dešava u Srbiji je nenormalno, neevropski, teško mogu da zamislim, da bilo ko može da zamisli, šta se dešava. Mi pratimo šta se dešava! Mi u Sloveniji pružamo podršku studentima u Srbiji! Studenti i mladi koji samo žele promene, završavaju u bolnici ili u zatvoru, rekao je Milosavljević za N1.

Međutim, ako se prisetimo scena sa nekih protesta u Sloveniji, videćete koliko je ova izjava licemerna. Slovenci ovako šalju podršku srpskim studentima blokaderima, a u toj istoj Sloveniji za takve imaju samo pendreke, suzavac i vodene topove.