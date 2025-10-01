Slušaj vest

„Nesporna višegodišnja vidljiva briga države za najstarije, kao i najnovije najavljeno značajno povećanje penzija od 1. decembra 2025. godine, s razlogom potvrđuju da su očekivanja za uvođenje socijalne garantovane penzije – „narodne nadoknade“ – opravdana!

PUPS se godinama snažno zalaže za pravednu preraspodelu narodnih para, a to, između ostalog znači uvođenje socijalne garantovane penzije i 13. penzije, kao posebnih instituta odgovorne socijalne politike. Upravo je to - ono što s punim pravom očekuju starije žene i muškarci širom Srbije“ – izjavio je Milan Krkobabić, predsednik PUPS-a i ministar za brigu o selu povodom 1. oktobra – Međunarodnog dana starijih osoba i dodao:

„Ono što već baštine drugi u okruženju, a uveliko i u Evropskoj uniji, očekuju i građani Srbije. To su: socijalna garantovana penzija – „narodna nadoknada“, ne manja od 150 evra – za sve starije od 65 godina, koji nemaju, niti će ikada imati penziju i nemaju druge prihode, kao i 13. penzija za penzionere s najmanjim primanjima“.

Krkobabić je zaključio:

„Tolerancija, međugeneracijska solidarnost i dostojanstven život, kao i naš odnos prema najstarijima dokaz su našeg civilizacijskog napretka i nikada ne smeju biti dovedeni u pitanje.“