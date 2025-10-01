Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra u Danskoj, gde će učestvovati na 7. Samitu Evropske političke zajednice.
VUČIĆ DANAS I SUTRA U DANSKOJ NA SAMITU EVROPSKE POLITIČKE ZAJEDNICE: Sastaće se sa Mercom i Ruteom
Tokom boravka u Kopenhagenu, Vučić će se sastati sa brojnim evropskim liderima, između ostalih i sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom (Friedrich Merz), predsednikom Vlade Portugalije Luisom Montenegrom i generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Rutte), saopštilo je Predsedništvo Srbije.
Vučić će učestvovati i na okruglom stolu "Bezbednost i otpornost – tradicionalne i nove pretnje", a predviđeno je i da prisustvuje večeri koju povodom Samita Evropske političke zajednice organizuju danski kralj Frederik i kraljica Meri.
Danska do kraja godine predsedava Evropskom unijom.
