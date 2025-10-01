Slušaj vest

General Ratko Mladić je nepokretan i vezan je za krevet u Haškom tribunalu, ali ne žele da ga puste! I Nebojšu Pavkovića bi zadržali dan duže, samo da su mogli, kaže Mladićev sin Darko Mladić.

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je jako loše, veoma je slab i svako pogoršanje za njega bi bilo katastrofalno, rekao je za RT Balkan njegov sin Darko Mladić, naglasivši da će 6. oktobra dva lekara da odu kod njega kako bi ga pregledali.

"On je i dalje nepokretan, vezan za krevet, izveštaje koje dobijamo od njihovih lekara očigledno ne odražavaju njegovo pravo stanje. Mi smo sada dobili termin, 6. oktobra će ići kod njega dva lekara- kardiolog i neouropsihijatar, pa ćemo onda imati imalo bolju sliku kako je", rekao je Darko Mladić, prenosi Informer.

Darko Mladić: Samo Bog i njegova volja drže mog oca u životu Foto: EPA/JERRY LAMPEN, Kurir Televizija

Ono što najviše zabrinjava je to da su oni i sami rekli da faktički odustaju od kompletnog lečenja, da su prešli na palijativnu negu.

"On je imao sada neki hirurški zahvat, pre jedno 10-ak dana gde su mu odstranili četiri centimetra tkiva na peti zato što je to već bilo nekrozno, iako su nas do pre samo dva meseca uveravali da je sve u redu i da je ta rana zarasla. Sad odjednom antibiotici i infekcija kosti koja nikako ne može da se izleči. Tako da, sve u svemu, dobro je da je živ", rekao je.

Kako ističe, nada mora da postoji, te da će se boriti dokle god je on živ.

"Mislim da samo Bog i ta volja mog oca njega u ovom trenutku drže u životu", smatra Mladić.

On je naglasio da nije siguran da njegov otac dobija u Tribunalu ono što mu je potrebno kako bi mu bilo bolje ili da bi mu se, eventualno, produžio život.

Kaže da njemu politička zloupotreba Tribunala od početka "bode oči" i da smatra da je to više nego očigledno.

"Da su Pavkovića mogli da drže još jedan dan duže, ja mislim da bi to uradili, nego prosto nisu mogli više. U slučaju mog oca očigledno i dalje tvrdoglavo insistiraju na tome. Mi naravno to nećemo prihvatiti i borićemo se svim sredstvima da mu damo šansu da mu se, ako ništa, bar produži život u Srbiji", zaključio je on.

Ističe da povratak nekadašnjeg komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnika Generalštaba generala Nebojše Pavkovića u Beograd njega istovremeno zabrinjava, ali mu i uliva nadu.

"Zabrinjavajuće je to što, po onome što ja znam o stanju generala Pavkovića, on morao da bude pušten još pre dva meseca, dakle njegovo stanje je jako loše, a ipak je Tribunal odugovlačio njegov prevremeni otpust i puštanje na lečenje", naglasio je Darko Mladić.

Kako kaže, po merama koje su preduzimali vidi se da su pokušali da ga zadrže što su duže mogli.

"To je nešto što se kosi sa nekim pravnim i humanitarnim normama, jer je ta dijagnoza kod njega kao i kod mog oca nesporna i on je trebao da odmah bude pušten da mu se produži život u uslovima koje će moći sada da dobije na lečenju u Srbiji", rekao je Darko Mladić.