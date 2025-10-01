Potpredsednica pokrajinske Vlade i članica predsedništva SNS napadnuta danas u Beogradu
Napad na Voždovcu
NAPADNUTA SANDRA BOŽIĆ! Žena sa motora je udarala, čupala i grebala: "Tačno je, ulazim na rentden"
Sandra Božić, potpredsednica pokrajinske Vlade i članica predsedništva Srpske napredne stranke, napadnuta je danas u Beogradu.
Sandra Božić je napadnuta na Voždovcu. Nepoznata počiniteljka je bila na motoru, dok je Božić bila u kolima.
Prvo joj je udarala automobil, pa je kroz otvoren prozor krenula da udara, čupa za kosu i grebe. Kada je Božić upalila automobil, žena ju je jurila po ulici i još jednom napala.
- Tačno je, ulazim na rentden. Molim vas da me pozovete kasnije - rekla je Sandra Božić.
Kurir.rs/Blic
