NEMAČKA I SRBIJA POD ISTIM UDAROM! RAZRUŠENE PROSTORIJE CDU: Šablon napada identičan: Nasiljem, ciglama i mržnjom se "bore" za demokratiju (FOTO)
Napadi na prostorije Srpske napredne stranke (SNS) širom Srbije predstavljeni su od strane napadača - blokadera, kao borba za demokratiju, a ista matrica ponašanja, nasilje i rušenje, upravo se dešava u Nemačkoj - napadnute su kancelarije lokalnog odbora CDU!
Hrišćansko-demokratska unija Nemačke - CDU, objavila je fotografije uništenih prostorija u Getingenu. Policija je pokrenula istragu, a nadležno telo za ekstremne političke aktivnosti (“Staatsschutz”) uključeno je zbog mogućeg političkog motiva.
"Kultura političke debate? Uništenje kancelarije okružnog odbora CDU i poslaničke kancelarije u Getingenu. Pravna država mora da se odbrani", napisao je Mihael Broker, glavni urednik Tejbl Brifingsa (Table Briefings)
Njegov post preneo je Jens Špan, član nemačkog Bundestaga, predsednik poslaničke grupe i član Predsedništva CDU.
"Ko god napada stranačke kancelarije, nema argumente. Ovi stalni napadi na našu demokratsku kulturu me zabrinjavaju. U ovom slučaju, počinioci svojim nasiljem razotkrivaju sopstvene ekstremističke stavove i duboku mržnju prema Izraelu. Nećemo se uplašiti - naprotiv", napisao je Špan.
Napad na CDU predstavljen je kao borba protiv "rasizma i rata", a kroz nasilne metode. Napadi na SNS kancelarije pravdaju se borbom protiv "režima" uz iste takve metode, pre svega vaninstitucionalne.
Ovi napadi ne samo što nisu izolovani incidenti, već pripadaju istoj matrici političke radikalizacije, gde se fizički prostor politike (kancelarije, stranačke zgrade) koristi kao metafora za borbu protiv sistema. Iza njih stoji ista logika: "nema dijaloga, samo napad, samo nasilje i udar".
Danas je u Beogradu napadnuta Sandra Božić, potpredsednica pokrajinske Vlade i članica predsedništva Srpske napredne stranke.