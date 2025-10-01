Slušaj vest

Napadi na prostorije Srpske napredne stranke (SNS) širom Srbije predstavljeni su od strane napadača - blokadera, kao borba za demokratiju, a ista matrica ponašanja, nasilje i rušenje, upravo se dešava u Nemačkoj - napadnute su kancelarije lokalnog odbora CDU!

Hrišćansko-demokratska unija Nemačke - CDU, objavila je fotografije uništenih prostorija u Getingenu. Policija je pokrenula istragu, a nadležno telo za ekstremne političke aktivnosti (“Staatsschutz”) uključeno je zbog mogućeg političkog motiva.

"Kultura političke debate? Uništenje kancelarije okružnog odbora CDU i poslaničke kancelarije u Getingenu. Pravna država mora da se odbrani", napisao je Mihael Broker, glavni urednik Tejbl Brifingsa (Table Briefings)

Njegov post preneo je Jens Špan, član nemačkog Bundestaga, predsednik poslaničke grupe i član Predsedništva CDU.

"Ko god napada stranačke kancelarije, nema argumente. Ovi stalni napadi na našu demokratsku kulturu me zabrinjavaju. U ovom slučaju, počinioci svojim nasiljem razotkrivaju sopstvene ekstremističke stavove i duboku mržnju prema Izraelu. Nećemo se uplašiti - naprotiv", napisao je Špan.

Napad na CDU predstavljen je kao borba protiv "rasizma i rata", a kroz nasilne metode. Napadi na SNS kancelarije pravdaju se borbom protiv "režima" uz iste takve metode, pre svega vaninstitucionalne.

1 Bogdan Jovičić metalnim čivilukom razbija staklo na prostorijama SNS Izvor: Kurir