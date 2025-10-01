Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, kao međunarodni sekretar SNS, pružila podršku sestrinskoj partiji Hrišćansko-demokratskoj uniji Nemačke (CDU). 

- Ista mržnja, ista matrica ponašanja i jednako nepoštovanja osnovnih demokratskih principa od strane ekstreme levice širom sveta. Ono što smo videli u Srbiji — napadi i uništavanje prostorija političkih stranaka, sada vidimo i u Nemačkoj. Napadi na prostorije CDU. I zbog ovoga je bilo važno da se osuda ovakve nedemokratske prakse, a koju su u Srbiji pokrenuli blokaderi, čuje i u Evropskom parlamentu, i od strane Evropske komisije, kao i od EU delegacije u Srbiji - napisala je i dodala: 

- Jer kada ne osudite, ili ne osudite dovoljno brzo, onda se smatra da je takvo ponašanje prihvatljivo. Nije. I nikada neće biti. Ovakvi bezobzirni napadi su udar na samu suštinu demokratije. Podrška našim partnerima iz CDU/CSU. 

Kurir.rs

