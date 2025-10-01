Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević najoštrije je osudio današnji napad na potpredsednicu Pokrajinske vlade i članicu Predsedništva SNS Sandru Božić.

“Užasnut sam. Koji je to stadijum mržnje i besa, pa da tako usred dana napadate jednu ženu samo zato što se ne slažete sa njenim političkim stavovima, samo zato što je ona potpredsednica Pokrajinske vlade i članica Predsedništva SNS -a", naveo je Vučević na Instagramu.

Upitao je za šta je kriva Sandra Božić, osim što je u glavama nasilnika ona personifikacija vlasti Srpske napredne stranke i što ona to ponosno nosi.

Vučević je istakao da ni jedna žena nije zaslužila ono što je danas doživela Sandra Božić i da Srbija nije zaslužila ovo što joj rade.

“Građani Srbije su zaslužili mnogo više od siledžija bilo muškog, bilo ženskog roda, i politike blokiraj, vređaj, tuci, ubij.. Lepo su obeležili 11 meseci tragedije - nasiljem nad političkim neistomišljenicima, napadom na jednu ženu. Sram ih bilo! Naš zadatak je da se svim silama borimo da nasilje nikada ne pobedi u Srbiji”, naveo je Vučević.

Ne propustitePolitikaNEMAČKA I SRBIJA POD ISTIM UDAROM! RAZRUŠENE PROSTORIJE CDU: Šablon napada identičan: Nasiljem, ciglama i mržnjom se "bore" za demokratiju (FOTO)
Sns i nemacka.jpg
PolitikaLICEMERJE NA DELU: Slovenci podržavaju blokadere u Srbiji, a u Sloveniji ih tuku pendrecima (video)
2025-10-01 14_07_07-Media Player.png
Politika"BLOKADERI IMALI PLAN DA UBIJU MENE, MOG SINA I SABORCE" Vučević: Želeli su da nas žive zapale kao u Odesi ili da nas kao Gadafija vuku po gradu kao trofej
Milos Vučević (3).jpg
PolitikaMIRKOVIĆ UZDRMAO SAVET EVROPE I RASKRINKAO BLOKADERE: Bilo je 24.000 nelegalnih protesta i 186 povređenih policajaca, ZAŠTO BRANITE NASILJE I HAOS?!
Aleksandar Mirković.jpg