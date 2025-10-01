Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević najoštrije je osudio današnji napad na potpredsednicu Pokrajinske vlade i članicu Predsedništva SNS Sandru Božić.

“Užasnut sam. Koji je to stadijum mržnje i besa, pa da tako usred dana napadate jednu ženu samo zato što se ne slažete sa njenim političkim stavovima, samo zato što je ona potpredsednica Pokrajinske vlade i članica Predsedništva SNS -a", naveo je Vučević na Instagramu.

Upitao je za šta je kriva Sandra Božić, osim što je u glavama nasilnika ona personifikacija vlasti Srpske napredne stranke i što ona to ponosno nosi.

Vučević je istakao da ni jedna žena nije zaslužila ono što je danas doživela Sandra Božić i da Srbija nije zaslužila ovo što joj rade.