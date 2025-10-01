Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas na sednici Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima, da je cilj da se okupe kapaciteti svih nadležnih institucija, policije, lokalnih samouprava, škola, zdravstvenih ustanova, putarskih preduzeća i da delujemo kao jedan sistem, kako bismo se zajedno i institucionalno borili za svaki život.

Na sednici, kojoj je prisustvovao i predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut i resorni ministri, ministar Dačić je istakao da se uspostavljanjem Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima stvara sistemski i rezultatski orijentisana borba za svaki život.

- Svaka nezgoda nije samo stavka u statistici — to je nečiji izgubljeni život, uništena porodica, prekinuta budućnost. To su naša deca, naši prijatelji, naši sugrađani. Zato kao država nemamo pravo na ravnodušnost.

Danas uspostavljamo rad Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima sa jasnom namerom da prekinemo praksu reaktivnog delovanja i pređemo na sistemsku, dobro organizovanu i rezultatski orijentisanu borbu za svaki život - rekao je ministar Dačić, koji je ujedno i rukovodilac ovog tela.

On je istakao da opšti rast saobraćaja, njegova modernizacija i sve intenzivnije kretanje ljudi i robe predstavljaju nesumnjiv pokazatelj razvoja svakog društva, kao i da taj napredak nosi i svoju visoku cenu, jer saobraćaj nije samo pitanje infrastrukture, on je pitanje života i bezbednosti svakog građanina.

- Naš cilj nije da kreiramo još jedno administrativno telo. Naš cilj je da okupimo kapacitete svih nadležnih institucija, policije, lokalnih samouprava, škola, zdravstvenih ustanova, putarskih preduzeća i da delujemo kao jedan sistem.

Samo na taj način možemo planirati bezbedniju infrastrukturu, efikasnije sprovoditi kontrolu, uvoditi savremene tehnologije, jačati kulturu poštovanja propisa, edukovati decu od najranijeg uzrasta i promeniti navike vozača, pešaka i biciklista.

Naš zadatak je da spasavamo živote. Zato želim da svi zajedno pošaljemo jasnu poruku da saobraćaj u Srbiji ne sme biti pretnja, on mora biti bezbedno mesto za kretanje, za rad i za razvoj“, rekao je ministar Dačić.

Ministar je naglasio da od danas, bezbednost saobraćaja nije obaveza samo jedne institucije, to je zajednička nacionalna odgovornost i pozvao sve da aktivno podrže ovaj proces, da budu nosioci promena, jer ne sme se čekati tragedija, da bi se reagovalo, već se mora delovati da se tragedija ne dogodi.

Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut istakao je da Telo koje je danas formirano i koje će koordinisati aktivnosti u ovoj oblasti, predstavlja pokazatelj da Vlada Srbije vodi brigu o građanima i da predstavlja dobar socijalni aspekt Vlade koja računa o svim elementima društva i države, pre svega o najmlađima.

Kako je istakao Macut, ono će, u skladu sa svojom strukturom i nadležnostima, pratiti i analizirati aspekte ne samo bezbednosti učesnika u saobraćaju, već i putne infrastrukture i ostale indikatore, a sve u cilju smanjenja broja povređenih u stradalih u saobraćaju.

Premijer je pohvalio osnivanje Telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima i istakao da će u svom radu ono imati njegovu punu podršku.

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević istakao je da u saobraćajnim nezgodama u svetu godišnje strada oko milion i dvesta hiljada ljudi, a oko 50 miliona bude povređeno, kao i da svake dvadesetčetvrte sekunde jedno lice pogine u saobraćajnim nezgodama.

- Kroz sve međunarodne i evropske strateške dokumente provlači se isti globalni cilj, a to je da se smanji broj poginulih i teško povređenih do 2030. godine za 50 procenata. Analizirajući stanje o bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji u dužem vremenskom periodu, zaključujemo da je postignut značajan napredak - poručio je Lakićević i dodao da će Telo za koordinaciju poslova bezbednosti u saobraćaju, pored koordinacije aktivnosti, težiti da učini odgovornijim i aktivnijim sve institucije i pojedince koje uzimaju učešće u rad ovog tela.

Konstituisanju ovog tela prisustvovali su i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar pravde Nenad Vujić, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Stefovski, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Đorđe Todorov, kao i Branko Stamatović v. d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.