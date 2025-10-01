Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kopenhagen, gde će sutra učestvovati na sedmom Samitu Evropske političke zajednice.

Vučić će večeras prisustvovati večeri koju povodom Samita Evropske političke zajednice organizuju danski kralj Frederik i kraljica Meri. Tokom boravka u Kraljevini Danskoj, predsednik Vučić sastaće se i sa brojnim evropskim liderima, između ostalih sa kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom, predsednikom Vlade Republike Portugalije Luisom Montenegrom i generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

Sedmi sastanak Evropske političke zajednice okuplja lidere sa celog kontinenta, koji će se fokusirati na to kako ojačati Ukrajinu, opštu bezbednosnu situaciju u Evropi i kako učiniti Evropu jačom i bezbednijom u trenutnoj geopolitičkoj situaciji. Skup će biti otvoren sutra ujutro u 10 sati, a nakon plenarne sednice biće održano nekoliko diskusija usmerenih na različite aspekte bezbednosne situacije u Evropi, uključujući tradicionalne i hibridne pretnje, ekonomsku sigurnost i migracije.

Najavljeno je da će predsenik Vučić učestvovati na okruglom stolu "Bezbednost i otpornost - tradicionalne i nove pretnje". Evropska politička zajednica osnovana je u Pragu 6. oktobra 2022. godine kao odgovor na invaziju Rusije na Ukrajinu i okuplja zvaničnike iz 44 evropske zemlje, uključujući i zemlje koje nisu članice EU.

EU će na skupu predstavljati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, koji će kopredsedavati sastankom zajedno sa premijerkom Danske Mete Frederiksen. Među učesnicima su predsednik Francuske Emanuel Makron, premijer Švedske Ulf Kristerson, premijer Španije Pedro Sančez, predsednica Moldavije Maja Sandu, predsednik Rumunije Nikušor Dan, premijer Jermenije Nikol Pašinjan, premijer Albanije Edi Rama, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas i mnogi drugi.

Skup je platforma za neformalni politički i strateški dijalog, okupljajući evropske šefove država ili vlada sa liderima ključnih evropskih i međunarodnih institucija. Evropska politička zajednica ima za cilj da neguje politički dijalog i saradnju radi rešavanja pitanja od zajedničkog interesa, jačanje bezbednosti, stabilnosti i prosperiteta evropskog kontinenta. Ova platforma za političku koordinaciju ne zamenjuje nijednu postojeću organizaciju, strukturu ili proces, niti ima za cilj stvaranje novih u ovoj fazi.

Evropska politička zajednica se do sada sastala šest puta, poslednji put u maju ove godine u Tirani, a sledeći sastanci biće održani u Jermeniji i Irskoj. Sastanak Evropske političke zajednice održava se dan nakon neformalnog sastanka Evropskog saveta.