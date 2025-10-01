Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali osudio je napad na Sandru Božić, potpredsednicu pokrajinske Vlade i članicu predsedništva SNS.

Ranije danas žena na motoru je napala Sandru Božić koja je bila u kolima. Prvo joj je udarala automobil, pa je kroz otvoren prozor krenula da udara, čupa za kosu i grebe.

"Najoštrije osuđujem napad na koleginicu iz stranke i potpredsednicu Pokrajinske Vlade Sandru Božić. Nasilje koje, nažalost, predugo gledamo na ulicama Srbije, apsolutno je neprihvatljivo i za svaku osudu", naveo je Siniša Mali na Instagramu i dodao:

"Fizički napadi na političke neistomišljenike zaslužuje najstrože kazne i verujem da će nadležne institucije što pre procesuirati počinioca.

Nijedna žena nije zaslužila ono što je danas doživela Sandra Božić, kao što ni Srbija nije zaslužila ovoliku količinu nasilja. Politika blokadera se zasniva na ugrožavanju pojedinaca, a to ne sme da bude društvo u kojem živimo.

Naša politička scena mora da počiva na argumentima, dijalogu i međusobnom uvažavanju, a ne na fizičkim nasrtajima, nasilju i vređanju.