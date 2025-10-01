Slušaj vest

U Beogradu je osnovan OKO - Odbor za Kontrolu i Opservaciju, prva srpska nezavisna organizacija posvećena praćenju izbora i očuvanju demokratskih principa. Osnivanje ove organizacije ima za cilj da doprinese regularnosti i transparentnosti izbornog procesa u Republici Srbiji, kao i da domaćoj i međunarodnoj javnosti pruži proverene podatke i analize.

"Specifičnost OKO ogleda se u finansiranju: organizacija će se svoje aktivnosti finansirati isključivo putem SMS donacija građana Srbije u iznosu od 30 dinara, čime se obezbeđuje potpuna nezavisnost od stranih donatora i interesnih centara. „Ko vas finansira - njemu polažete račune. Mi želimo da polažemo račune isključivo svom narodu", istakao je Aleksandar Jerković, programski direktor OKO.

Aleksandar Jerković Foto: Kurir Televizija

Zapadne NVO i međunarodne organizacije (npr. CRTA, ODIHR) često interpretiraju izbore kroz političke filtere svojih donatora. OKO je zamišljeno kao mehanizam da se prikupe autentični podaci sa terena i da se njima suprotstave eventualne manipulacije i jednostrani izveštaji. To je način da se obezbedi da se glas svakog građanina broji i poštuje.

Misija organizacije je jasna - da čuva narodnu volju i demokratske principe, da prati i dokumentuje izbore i da javno brani istinu o izbornom procesu. OKO će prikupljati autentične podatke, pratiti rad medija, analizirati izborne kampanje i objavljivati izveštaje dostupne javnosti i međunarodnim institucijama.