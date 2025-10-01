Politika
BLOKADERI SE OPET IŽIVLJAVAJU NA BEOGRAĐANIMA! Njih 50-ak blokiralo Gazelu usred špica - šačica nasilnika maltretira ceo narod
Blokaderi se ponovo iživljavaju na Beograđanima!
Oko 50-ak blokadera nasilnika blokiralo je Gazelu - jednu od najprometnijih saobraćajnica u glavnom gradu.
Blokirali su je baš u vreme popodnevnog špica kada se većina građana vraća s posla.
I šta sad ljudi da rade? Zarobljeni nasred puta?!
Iživljavanje nekoliko desetina blokadera nad više od dva miliona ljudi u Beogradu... Dokle više?!
