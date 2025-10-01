Slušaj vest

Blokaderi se ponovo iživljavaju na Beograđanima!

Oko 50-ak blokadera nasilnika blokiralo je Gazelu - jednu od najprometnijih saobraćajnica u glavnom gradu.

Blokirali su je baš u vreme popodnevnog špica kada se većina građana vraća s posla.

WhatsApp Image 2025-10-01 at 5.50.46 PM.jpeg
Foto: Printscreen

I šta sad ljudi da rade? Zarobljeni nasred puta?!

Iživljavanje nekoliko desetina blokadera nad više od dva miliona ljudi u Beogradu... Dokle više?!

