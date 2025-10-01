Slušaj vest

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Milenko Jovanov reagovao je na napad na Sandru Božić, potpredsednicu pokrajinske Vlade i članicu predsedništva SNS.

"Fizički napad na Sandru Božić je kukavički i sraman čin koji zaslužuje najoštriju osudu", naveo je Jovanov na društvenoj mreži X i nastavio:

"Ali to nije dovoljno.

Zahtevam reakciju nadležnih državnih organa kako protiv samog učinioca ovog umobolnog napada, tako i protiv svih blokaderskih podstrekača na nasilje, bilo da dolaze iz pravosuđa, politike, ili medija.

Napad na Sandru nije nikakva politička borba, već primitivno divljaštvo, a osoba koja je to učinila očigledno nije sposobna za život u ljudskoj zajednici i društvu.

Nasilju nema mesta u našoj zemlji. Neće blokaderi svojim umobolnim akcijama izazvati ono što svim srcem žele - građanski rat, ali će odgovarati za svaki protivzakonit gest. Još jednom, kako oni koji su te gestove činili, tako i oni koji su anarhiju, nasilje i bezakonje normalizovali, na to podstrelavali ili opravdavali.