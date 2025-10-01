Slušaj vest

Potpredsednica Pokrajinske vlade i članica Predsedništva Srpske napredne stranke Sandra Božić napadnuta je danas u Beogradu. Ona se večeras tim povodom oglasila na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram.

"Eskaliralo je sve ono na šta smo upozoravali prethodnih meseci, dok su blokaderi govorili da samo žele “pravdu i bolju budućnost”. Očigledno je da se do njihove “bolje” budućnosti dolazi kroz fizičke i verbalne napade političkih neistomišljenika, što su demonstrirali i danas napadom na mene", poručila je Božićeva na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram u opisu slike na kojoj se vidi da joj je ruka u zavoju.

"Danas se navršava 11 meseci od užasne tragedije zbog koje su se blokaderi u početku okupili, zarad pravde za nastradale. Poruka koju oni šalju posle 11 meseci jeste ono što smo slušali mesecima i godinama unazad, da će nas juriti po ulicama i da će svako imati svog naprednjaka", navela je Božićeva u svojoj objavi i dodala:

"Takve ljude su načinili svojim herojima i kroz njihove medije ih prikazuju kao uzor koji svi treba da slede. Jedino pravilo koje poštuju, jeste da bude što više nasilja i da ono bude sveprisutno, kako bi napade na sve koji misle drugačije učinili opravdanim. Svakodnevno su pozivali na linč, upozoravali smo, ali se nisu zaustavili. Sprovodili su nasilje na ulicama, pozivali smo na dijalog, ali nisu se zaustavili. Počeli su da nam pale prostorije, alarmirali smo sve, ali se nisu zaustavili. Počeli smo da šetamo dostojanstveno pokazujući da ih se ne plašimo, nastavili su sa targetiranjem, omalovažavanjem i pretnjama, ali ovoga puta oni nisu zaustavili nas".

Sandra Božić je navela i da je danas napadnuta na ulici usred dana zbog višegodišnje kampanje koja se vodi protiv nje i svih ljudi iz SNS koji se ne boje da izraze svoje mišljenje.

"Pored toga što je na političkoj osnovi, još je veći poraz što napad dolazi od strane žene. Da li treba da se plašimo? Ne! Da li ćemo se povući! Nećemo! Da li ćemo dozvoliti da postanemo sluge diktature ulice i anarhije? Nikada!", navela je potpredsednica Pokrajinske vlade i dodala:

"Zato im poručujem da neće uspeti da nas uplaše i neće uspeti da zaustave Srbiju, samo zbog toga što žele preko nasilja i ulice da dođu na vlast".

Podsetimo, Sandra Božić je napadnuta na Voždovcu.