NAJOŠTRIJA OSUDA Gašić: Napad na Sandru Božić je slika blokaderskog ludila
Ministar odbrane Bratislav Gašić najoštrije je osudio današnji napad na potpredsednicu Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine Sandru Božić ocenivši da je nasilje, u nedostatku ideja i programa, jedini preostali vid političke aktivnosti antidržavnih snaga.
- Za ovakve postupke nema opravdanja niti razumevanja. Napad na gospođu Božić je slika i prilika blokaderskog ludila. Ti ljudi koji se besramno skrivaju iza navodnog pijeteta prema žrtvama nesreće od pre 11 meseci, danas linčuju političke neistomišljenike. I to čine drsko, s mržnjom i bolesnim samopouzdanjem, kao da rade nešto ispravno i normalno. U pristojnoj zemlji za koju se zalažemo Sandra i ja ničija bezbednost ne sme biti ugrožena zbog političkog opredeljenja ili aktivizma - istakao je ministar Gašić.
On je podsetio da napad na članicu Predsedništva SNS predstavlja jedan u nizu nasrtaja na članove i funkcionere te stranke i stranačku imovinu.
- Ni jedan savestan građanin Srbije, bez obzira na političko opredeljenje, ne podržava nasilje. To nije političko, već civilizacijsko pitanje. Ovome što danas gledamo, ali i sličnim vandalizmima, svesno i direktno su doprineli određeni mediji u čijim vestima slušamo da ”mirni građani uništavaju stranačke prostorije SNS” i slične bizarnosti. Iskreno se nadam da povrede Sandre Božić nisu ozbiljne i da će se brzo oporaviti. Verujem da je ovaj napad neće pokolebati u njenoj borbi za uređenu i pravednu Srbiju - rekao je Gašić.