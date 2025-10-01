Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić najoštrije je osudio današnji napad na potpredsednicu Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine Sandru Božić ocenivši da je nasilje, u nedostatku ideja i programa, jedini preostali vid političke aktivnosti antidržavnih snaga.

- Za ovakve postupke nema opravdanja niti razumevanja. Napad na gospođu Božić je slika i prilika blokaderskog ludila. Ti ljudi koji se besramno skrivaju iza navodnog pijeteta prema žrtvama nesreće od pre 11 meseci, danas linčuju političke neistomišljenike. I to čine drsko, s mržnjom i bolesnim samopouzdanjem, kao da rade nešto ispravno i normalno. U pristojnoj zemlji za koju se zalažemo Sandra i ja ničija bezbednost ne sme biti ugrožena zbog političkog opredeljenja ili aktivizma - istakao je ministar Gašić.

On je podsetio da napad na članicu Predsedništva SNS predstavlja jedan u nizu nasrtaja na članove i funkcionere te stranke i stranačku imovinu.