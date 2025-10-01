Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Kopenhagen, a sutra će učestvovati na okruglom stolu "Bezbednost i otpornost – tradicionalne i nove pretnje", u okviru Samita Evropske političke zajednice.

Predsednik Vučić prisustvuje večeri koju povodom Samita Evropske političke zajednice organizuju danski kralj Frederik i kraljica Meri.

Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

"Zahvalan na toploj dobrodošlici i izuzetnom gostoprimstvu danskog kralja Frederika i kraljice Meri.

Večeru koju su priredili povodom Samita EPZ iskoristili smo da u prijatnoj atmosferi razgovaramo o zajedničkim interesima zemalja unutar EPZ, sa naglaskom na stabilnost regiona, reforme i poslovne prilike za investitore.

Ovakvi susreti nose jasnu poruku da, bez obzira na različite izazove, postoje zajedničke vrednosti koje nas povezuju, kao što su uzajamno uvažavanje i posvećenost intenziviranju kontakata i dijalogu, jer samo zajedničkim naporima možemo da doprinesemo evropskoj sigurnosti i prosperitetu regiona", naveo je predsednik Vučić na Instagramu.

Tom prilikom predsednik Vučić imao je srdačan susret i sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.

Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić će se tokom boravka u Kraljevini Danskoj sastati i sa brojnim evropskim liderima, između ostalih sa kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom, predsednikom Vlade Republike Portugalije Luisom Montenegrom i generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

Sedmi sastanak Evropske političke zajednice okuplja lidere sa celog kontinenta, koji će se fokusirati na opštu bezbednosnu situaciju u Evropi i to kako učiniti Evropu jačom i bezbednijom u trenutnoj geopolitičkoj situaciji.