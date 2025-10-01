- Ovo nije protest, ovo je organizovano nasilje i pokušaj gušenja slobode medija. Pozivamo institucije da prestanu sa nečinjenjem i hitno reaguju. Pozivamo tužilaštvo da prekine sramno ćutanje i pokrene postupke protiv nasilnika. Pozivamo tajkunske medije – vaša tišina je dokaz da podržavate nasilje nad kolegama - navodi se u saopštenju i dodaje: