Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje večerašnje brutalne uvrede i fizičke nasrtaje na novinarku Branku Lazić i urednika Dragana J. Vučićevića.

- Ovo nije protest, ovo je organizovano nasilje i pokušaj gušenja slobode medija. Pozivamo institucije da prestanu sa nečinjenjem i hitno reaguju. Pozivamo tužilaštvo da prekine sramno ćutanje i pokrene postupke protiv nasilnika. Pozivamo tajkunske medije – vaša tišina je dokaz da podržavate nasilje nad kolegama - navodi se u saopštenju i dodaje: 

- Napad na jednog novinara – udar je na celu profesiju i na pravo građana da znaju istinu.

Kurir.rs

