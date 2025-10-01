Napad na jednog novinara – udar je na celu profesiju i na pravo građana da znaju istinu, dodaje se
Saopštenje
NOVINARI SE NAPADAJU, A INSTITUCIJE I NOVINARSKA UDRUŽENJA ĆUTE! ANS oštro osuđuje uvrede i nasrtanje na Branku Lazić i Dragana J. Vučićevića
Slušaj vest
Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje večerašnje brutalne uvrede i fizičke nasrtaje na novinarku Branku Lazić i urednika Dragana J. Vučićevića.
- Ovo nije protest, ovo je organizovano nasilje i pokušaj gušenja slobode medija. Pozivamo institucije da prestanu sa nečinjenjem i hitno reaguju. Pozivamo tužilaštvo da prekine sramno ćutanje i pokrene postupke protiv nasilnika. Pozivamo tajkunske medije – vaša tišina je dokaz da podržavate nasilje nad kolegama - navodi se u saopštenju i dodaje:
- Napad na jednog novinara – udar je na celu profesiju i na pravo građana da znaju istinu.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši