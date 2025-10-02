Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se u sredu sa ministarkom spoljnih poslova Republike Liberije Sarom Beisolov Njanti, koja boravi u prvoj poseti Srbiji.

Đurić je istakao da Srbiju i Liberiju povezuje dugogodišnje prijateljstvo i saradnja još iz perioda Pokreta nesvrstanih, podsećajući da je Liberija bila jedna od prvih zemalja podsaharske Afrike sa kojom je Srbija uspostavila diplomatske odnose.

Đurić je naglasio da Srbija ostaje trajno opredeljena jačanju političkog dijaloga i sveobuhvatne saradnje, uz redovne posete i kontakte na visokom i najvišem nivou.

"Govoreći o spoljnopolitičkim prioritetima, Đurić je poručio da će Srbija nastaviti da razvija dobre i uravnotežene odnose i sa istokom i sa zapadom, negujući svoja tradicionalna prijateljstva. Dodao je da Srbija ostaje posvećena dijalogu, očuvanju mira i jačanju saradnje u regionu, što predstavlja temelj stabilnosti i napretka", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.

Šef srpske diplomatije je ukazao i na značajne ekonomske rezultate koje je Srbija postigla, ističući da su reforme u prethodnim godinama omogućile stabilizaciju javnih finansija i stvaranje povoljnog ambijenta za strane investicije.

"U tom kontekstu, izrazio je spremnost Srbije da svoja iskustva podeli sa Liberijom, u cilju jačanja privredne saradnje i stvaranja novih mogućnosti za partnerstva", dodaje se u saopštenju.