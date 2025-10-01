Slušaj vest

Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu Grgur ispričao je kakav je pakao preživeo u vreme bivše vlasti, 2008. godine.

- Na današnji dan, 1. oktobra 2008. godine me je režim Borisa Tadića i Bojana Pajtića, na pravdi boga strpao u zatvor - tj. pritvor - gde sam proveo bezmalo godinu dana. Na pravdi boga sa najvećim kriminalcima u istoriji Srbije! Tada je taj režim uhapsio oko 25 ljudi, domaćina. Suđenje je trajalo punih pet godina do pravnosnažnosti presude, gde smo u obe presude oslobođeni. Naše hapšenje je najavilo kraj tog režima, tj. naše oslobađajuće presude! Sve su mi uništili i nisam obeštećen. Danas je 17 godina kako sam uhapšen i kada je počeo da se polako ruši taj sistem koji je sve uništavao. Uništili su mene, a bogami i ja njih. Žrtva sam političkog progona, nezapamćenog do tada u Srbiji. Ostao sam živ i izdržao sam sve - kaže Uglješa Grgur i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Tog jutra kada su me hapsili, došli su po mene Tadićevi specijalci su opkolili moju zgradu! Nisam mogao da verujem šta mi rade, pa nisam imao nameru da pružam nikakav otpor. Poslao je kobre oko moje zgrade, zamislite dokle su ti ljudi išli! Potom su me odveli u pritvor, i to u ćeliju u Ustaničkoj ulici u kojoj je ležao Radovan Karadžić, bivši predsednik RS, pred odlazak u Hag te iste godine. Potom sam tu proveo više od dozvoljenih 48 sati. Kasnije, usred noći odveli su me kod istražnog sudije koji mi je odredio pritvor od 30 dana. Nisam hteo da popustim, znao sam da sam čist. Kasnije sam u Centralnom zatvoru boravio u ćeliji u kojoj se takođe pred odlazak Hag, nalazio Slobodan Milošević, bivši predsednik Srbije i SRJ. Ali i pored svega što sam doživeo, hrabro sam se držao i izdržao do kraja. I godinu dana pritvora i pet godina suđenja.