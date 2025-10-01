Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić najoštrije je osudio fizički napad na potpredsednicu Pokrajinske vlade Sandru Boẓ̌ić u trenutku dok se nalazila u svom vozilu i pozvao nadležne organe da hitno reaguju.

Ističući da je nasilje nedopustivo u demokratskom društvu, ministar Vujić je poručio da je bezbednost svakog građanina prioritet države Srbije, a posebno bezbednost i sigurnost žena.


"Pozivam nadležne organe, pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova i javno tužilaštvo da hitno preduzmu sve neophodne mere, utvrde činjenice, identifikuju i procesuiraju učinioca ovog napada u skladu sa zakonom", naveo je ministar pravde.

On je naglasio da nasilničko ponašanje nikada ne sme biti sredstvo političke borbe i da mora biti sankcionisano u skladu sa zakonom.

"Ministarstvo pravde ostaje posvećeno očuvanju pravne države i institucionalnom odgovoru na sve oblike nasilja", zaključio je ministar Vujić.

