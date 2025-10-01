Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Kopenhagenu je prisustvovao večeri koju povodom Samita Evropske političke zajednice organizuju danski kralj Frederik i kraljica Meri.

On se večeras oglasio na Instagramu nesvakidašnjom porukom.

- Biti ili ne biti, više ne važi za Dansku. Ovde u Kopenhagenu je sve moguće, čak i da moje saradnice imaju pune tanjire, a ja ne jedem, a verovali ili ne, za susednim stolom je hrvatska delegacija, a konobar iz Splita. Logično, vojnik iz kraljevskog protokola, koji me je dočekao večeras, je iz Srbije. Danska, zemlja čuda! - napisao je on.

Vučić je ranije večeras zahvaliona toploj dobrodošlici i izuzetnom gostoprimstvu danskog kralja Frederika i kraljice Meri na večeri koju su priredili povodom Samita Evropske političke zajednice (EPZ).

''Večeru koju su priredili povodom Samita EPZ iskoristili smo da u prijatnoj atmosferi razgovaramo o zajedničkim interesima zemalja unutar EPZ, sa naglaskom na stabilnost regiona, reforme i poslovne prilike za investitore. Ovakvi susreti nose jasnu poruku da, bez obzira na različite izazove, postoje zajedničke vrednosti koje nas povezuju, kao što su uzajamno uvažavanje i posvećenost intenziviranju kontakata i dijalogu, jer samo zajedničkim naporima možemo da doprinesemo evropskoj sigurnosti i prosperitetu regiona'', poručio je Vučić na instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.