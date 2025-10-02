Slušaj vest

- Kopenhagen u 6h ujutro. Verujem, naporan i uspešan dan pred Srbijom ovde u Danskoj. Kao i uvek, jedva čekam da se vratim u moju Srbiju...

- Danas nas čeka ne lagan dan, razgovor sa Markom Ruteom, šefom NATO-a, sa Mercom, kancelarom nemačkim, s portugalskim premijerom, sa Đorđom Meloni i Emanuelom Makronom, predsednikom francuskim, našim prijateljem...

- Ono što me brine jeste NIS, i sankcije NIS-u od 8. oktobra, a ono što želim da vam kažem jeste da ćemo mi se mi postarati da Srbija ima uredno snabdevanje svim derivatima nafte, da građani Srbije dobro žive, rekao je Vučić dodajući da je pred njim danas težak dan, ali kako se nada, uspešan za Srbiju, te da jedva čeka da se vrati u lepi Beograd.

- Naporan ali verujem dobar i uspešan dan za Srbiju, dodao je i kazao da od 8 sati kreće na samit Evropske političke zajednice.

Rekavši da ga brine NIS, zahvalio se na brizi koju narod pokazuje i rešenja koja nudi.

- Hvala vam na tome što brinete, a mogu da kažem da ćemo se mi postarati da Srbija ima uredno snabdevanje svim derivatima nafte da ljudi pristojno, dobro i normalno žive, i verujem da ćemo uspeti da sačuvamo sva svoja prijateljstva i sve partnerske odnose, kazao je dodavši da ne može da odgovara onima koji ga stalno kritikuju zbog nečega što su im "oni ostavili u amanet.

- Hoću da ih radom, borbenošću i ogromnim trudom pobedimo, a ne samo praznom kritikom, rekao je Vučić.

Pun i naporan raspored danas u Danskoj

Podsetimo, predsednik će se tokom boravka u Kraljevini Danskoj, sastati s brojnim evropskim liderima, između ostalih, sa kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom, predsednikom Vlade Republike Portugalije Luišom Montenegrom i generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom.

Sedmi sastanak Evropske političke zajednice okuplja lidere sa celog kontinenta, koji će se fokusirati na to kako ojačati Ukrajinu, opštu bezbednosnu situaciju u Evropi i kako učiniti Evropu jačom i bezbednijom u trenutnoj geopolitičkoj situaciji.

Skup će biti otvoren danas u 10 sati, a nakon plenarne sednice biće održano nekoliko diskusija usmerenih na različite aspekte bezbednosne situacije u Evropi, uključujući tradicionalne i hibridne pretnje, ekonomsku sigurnost i migracije.

Najavljeno je da će predsenik Vučić učestvovati na okruglom stolu "Bezbednost i otpornost - tradicionalne i nove pretnje".

Evropska politička zajednica osnovana je u Pragu 6. oktobra 2022. godine kao odgovor na invaziju Rusije na Ukrajinu i okuplja zvaničnike iz 44 evropske zemlje, uključujući i zemlje koje nisu članice EU.

EU će na skupu predstavljati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, koji će kopredsedavati sastankom zajedno sa premijerkom Danske Mete Frederiksen, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga.

Među učesnicima su predsednik Francuske Emanuel Makron, premijer Švedske Ulf Kristerson, premijer Španije Pedro Sančez, predsednica Moldavije Maja Sandu, predsednik Rumunije Nikušor Dan, premijer Jermenije Nikol Pašinjan, premijer Albanije Edi Rama, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas i mnogi drugi.

Skup je platforma za neformalni politički i strateški dijalog, okupljajući evropske šefove država ili vlada sa liderima ključnih evropskih i međunarodnih institucija.

Evropska politička zajednica ima za cilj da neguje politički dijalog i saradnju radi rešavanja pitanja od zajedničkog interesa, jačanje bezbednosti, stabilnosti i prosperiteta evropskog kontinenta.

Evropska politička zajednica se do sada sastala šest puta, poslednji put u maju ove godine u Tirani, a sledeći sastanci biće održani u Jermeniji i Irskoj.