Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić stigao je na 7. Samit Evropske političke zajednice koji se danas održava u Kopenhagenu.

Vučić je novinarima po dolasku pre početka Samita rekao da očekuje važne sastanke.

Kako je Vučić najavio danas, pred njim su danas važni sastanci - razgovor sa Markom Ruteom, šefom NATO-a, sa Mercom, kancelarom nemačkim, s portugalskim premijerom, sa Đorđom Meloni i Emanuelom Makronom, predsednikom francuskim, našim prijateljem...

- Imamo nekoliko inicijativa, u borbi protiv narkotika, takođe za nas važno, bilateralni susreti sa nemačkim kancelarom Mercom, Ruteom, sa portugalskim premijerom. Verujem da će biti još važnih sastanaka, a onda se vraćamo nazad da rešimo probleme sa NIS-om.

Predsednik je rekao da je razgovarao sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem o Naftnoj industriji Srbije, i da on razume težinu situacije, ali da su za to pre svega nadležni Rusi i Amerikanci, a ne Evropa.

Rekao je i da će i danas na skupu razgovarati o američkim sankcijama NIS-u i sa drugim liderima.

- Pričao sam sa hrvatskim premijerom još sinoć. Pričao sam sa Andrijom Plenkovićem. On dobro razume težinu pozicije u kojoj se Srbija nalazi, jer posle izvesnog vremena vi de facto ostajete bez rafinerije. To nije samo pitanje uvoza nafte, to je pitanje i finansijskih sankcija. Pošto sam slušao ljude koji govore kako nemamo domaću banku, imamo domaću banku - rekao je Vučić na pitanje novinara da li će iskoristiti priliku da razgovara o NIS- i sa hrvatskim premijerom, ali i sa brojnim drugim liderima koji su tu.

Vučić je rekao da za razliku od prethodnog perioda imamo uspešnu domaću banku sa minimalnim NPL-ovima ili nenaplativim kreditima - Banku Poštansku štedionicu.

- I ona će svakako ostati poslednja, ali problem je da imamo i druge domaće banke privatne koje rade sa NIS-om, ali niko neće da ostane da radi pod američkim sankcijama i da rizikuje američke sankcije, jer je to kraj banki. Dakle, ne možete zbog jedne kompanije da izgubite sve banke, prosto je to nemoguće. Ali toliko kada ljudi ne znaju šta govore i kako govore i biće mnogo problema, biće mnogo problema u svakom smislu, ali te probleme ćemo da rešavamo. Malo ovde koliko možete da razgovarate, ali nisu ovde sasvim nadležni, nadležni su Rusi i Amerikanci, tako da sa njima moramo da razgovaramo - naveo je Vučić.

Situacija u Gazi

- Pratio sam vesti, video sam šta se događa. Niko u svetu nije iznenađen. Neki ljudi to nisu želeli. Što se tiče borbe za naše ljude, to je naša obaveza. Koliko neretko imali posla sa neogovornih i neozbiljnim ljudima, mi tih spasilaca sveta imamo koliko god hoćete. Kad nisu u stanju sebe da spasu zovu državu u pomoć. Država je uvek tu da pomogne - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da nema ograničenja kada je reč o saradnji Srbije i Azerbejdžana i izrazio nadu da ćemo u budućnosti moći da uvozimo više gasa iz gasovoda TAP i TANAP.

- Mi smo veliki prijatelji sa Azerbejdžancima i već smo potpisali ugovor o potrošnji gasa i povećali smo obim gasa za Srbiju i gasne kapacitete koje ćemo kupiti od vaše zemlje", rekao je Vučić po dolasku na samit na pitanje novinara iz Azerbejdžana kako ta zemlja i Srbija mogu da prošire energetsku saradnju, kako bi doprineli energetskoj bezbednosti cele Evrope.

Vučić je rekao da gradimo sve što je potrebno kako bismo dobili više azerbejdžanskog gasa.

- Nadamo se da ćemo u budućnosti moći da uvozimo više iz TAP-a i TANAP-a i gradimo sve potrebne objekte kako bismo to dobili. Nema ograničenja, nema granica za bilo kakvu vrstu saradnje i kolaboracije sa Azerbejdžanom - istakao je predsednik Srbije.

Pun i naporan raspored danas u Danskoj

Podsetimo, predsednik će se tokom boravka u Kraljevini Danskoj, sastati s brojnim evropskim liderima, između ostalih, sa kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom, predsednikom Vlade Republike Portugalije Luišom Montenegrom i generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom.

Sedmi sastanak Evropske političke zajednice okuplja lidere sa celog kontinenta, koji će se fokusirati na to kako ojačati Ukrajinu, opštu bezbednosnu situaciju u Evropi i kako učiniti Evropu jačom i bezbednijom u trenutnoj geopolitičkoj situaciji.

Skup će biti otvoren danas u 10 sati, a nakon plenarne sednice biće održano nekoliko diskusija usmerenih na različite aspekte bezbednosne situacije u Evropi, uključujući tradicionalne i hibridne pretnje, ekonomsku sigurnost i migracije.

Najavljeno je da će predsenik Vučić učestvovati na okruglom stolu "Bezbednost i otpornost - tradicionalne i nove pretnje".

Evropska politička zajednica osnovana je u Pragu 6. oktobra 2022. godine kao odgovor na invaziju Rusije na Ukrajinu i okuplja zvaničnike iz 44 evropske zemlje, uključujući i zemlje koje nisu članice EU.

EU će na skupu predstavljati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, koji će kopredsedavati sastankom zajedno sa premijerkom Danske Mete Frederiksen, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga.

Među učesnicima su predsednik Francuske Emanuel Makron, premijer Švedske Ulf Kristerson, premijer Španije Pedro Sančez, predsednica Moldavije Maja Sandu, predsednik Rumunije Nikušor Dan, premijer Jermenije Nikol Pašinjan, premijer Albanije Edi Rama, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas i mnogi drugi.

Skup je platforma za neformalni politički i strateški dijalog, okupljajući evropske šefove država ili vlada sa liderima ključnih evropskih i međunarodnih institucija.

Evropska politička zajednica ima za cilj da neguje politički dijalog i saradnju radi rešavanja pitanja od zajedničkog interesa, jačanje bezbednosti, stabilnosti i prosperiteta evropskog kontinenta.