ZDRAVSTENO STANJE RATKA MLADIĆA KRITIČNO, DA LI ĆE SE I ON LEČITI U SRBIJI? Sin generala Darko Mladić ekskluzivno za Kurir: Njihovi lekari drugačije izveštavaju
Posle odluke Rezidualnog mehanizma u Hagu da iz humanitarnih razloga prevremeno pusti na slobodu generala Nebojšu Pavkovića radi lečenja, otvorilo se pitanje može li isti princip da se primeni i na generala Ratka Mladića, koji je, prema rečima porodice, teško bolestan i nepokretan. Darko Mladić poručuje da Pavkovićev slučaj budi nadu da bi i njegov otac mogao lečenje da nastavi u Srbiji pod nadzorom nadležnih organa, a govorio je i za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija".
- Hteo bih da naglasim jednu stvar koju svi mi koji smo pogođeni tribunalom razumemo, a ne vidi se u javnosti, u normlanim situacijama sudovi sprovode zakone koje su doneli poslanici u parlamentima, a zatim ih kontorlišu drugi sudovi koji su iznad njih i nemaju direktne veze, nego postoji pravni kontrolni mehanizam na osnovu kojeg se te presude proveravaju - kaže Mladić.
Govorio je o zakonima koje sprovodi Haški tribunal, karakterišući ih kao pravilnik.
- Problem sa Haškim tribunalom je što je on sam sebi izvor prava. Niko nije doneo zakone koji oni sprovode, oni su doneli neka svoja pravila, a tako ih i zovu. Onda ih sami menjaju u skladu sa određenim geopolitičkim kontekstom koji je promenljiv za sve ove godine. Sami sebe i kontrolišu. Problem sa telom UN je u tome što je ono postalo samo sebi dovoljno. Uz podršku određenih zemalja u Savetu bezbednosti postali su nezavistan organ koji sprovodi svoje zakone i politike koje nisu demokratski kontrolisane.
Smatra da mehanizam po kojem funkcioniše Haški tribunal zavisi od međunarodnih odnosa.
- Tribunal, iako je stvoren za nas, njegova uloga prevazilazila je bivšu Jugoslaviju. Neko je imao ideju da će da menja međunarodno pravo na način da ga kontroliše i sprovodi svoje geopolitičke korekcije, koristi ga kao instrument za rešavanja geopolitičkih zadataka na drugim prostorima - rekao je Mladić i naglasio:
- Sada se borimo sa onim što imamo na raspolaganju da sve naše ljude, ne samo mog oca, izbavimo iz te situacije. Što se tiče mog oca i situacije oko Pavkovića, apsolutno je važno ono što Srbija radi. Daje nam garancije i svojim jasnim stavom u Savetu bezbednosti, kada se raspravlja o radu Haškog tribunala, Srbija već godima unazad iznosi stavove što se tiče zdravstvenog lečenja naših ljudi tamo u pravnim i ostalim aspektima.
O procesu prevremenog puštanja generala Nebojše Pavkovića, Mladić kaže:
- Ako se mi ne borimo za te naše ljude, niko drugi se neće boriti. Ipak, u nekom kontekstu ne može sve da se radi kao što oni hoće. Bilo je važno da Pavković dođe živ u Srbiju, odugovlačili su dva meseca sa njegovim puštanjem, trebalo je da ga puste tri do pet dana nakon što je dijagnoza bila jasna.
Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića
Koje informacije ima u ovom trenutku i šta je planirano za situaciju njegovog oca kojem je zdravstveno stanje takođe ugroženo, Mladić ističe:
- 6. oktobra idu dva lekara iz Srbije, dobili smo potvrde. To su lekari koji su već išli kod njega i upoznati su sa njegovom situacijom. Komunicirali su sa tamošnjim lekarima gde je došlo i do smene medicinskog oficira, stari je otišao u penziju, a drugi kada je video gde je došao, brže bolje je pobegao. Lekari su u svojim izveštajima već godinama unazad ispravno prognozirali šta će i kako da se dešava, za razliku od njihovih lekara koji su pokušali da ulepšaju sliku i tretman, kako ga sud ne bi pustio. Mi imamo jedino taj put, posetama lekara mi obezbeđujemo da oni imaju neku kontrolu javnosti.
Posle toga ćemo i mi najverovatnije podneti novi zahtev za puštanje, njegovo stanje se nije poboljšalo. Već neko vreme izdržava duže nego što su naši lekari i videli da je moguće, verovatno kombinacije jake volje i građe koju je poneo sa sobom. To ima svoje granice.
Govorio je i o izveštajima o zdravstvenom stanju koji se ne poklapaju sa rečima samog generala Mladića.
- On nam već mesecima govori da ima 58 kilograma, a u izveštaju kažu 78. Kada tražimo da se on izmeri pred nama, odbijaju da izvrše merenje. Nešto tu nije u redu. Suštinski, prognoze su mom ocu i Pavkoviću iste, ne ostaje nam ništa drugo nego da se borimo.
