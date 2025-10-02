Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut osudio je danas napad na potpredsednicu Pokrajinske vlade Sandru Božić, i ocenio da je reč o "neprihvatljivom činu nasilja prema ženama".
osuda
PREMIJER MACUT OSUDIO NAPAD NA SANDRU BOŽIĆ: takvi napadi nisu samo lični udar, već i udar na institucije i demokratske vrednosti
Slušaj vest
"Naše društvo već duže vreme prolazi kroz ozbiljne izazove – narušene odnose, podeljenost i rastuću netoleranciju. U takvoj atmosferi posebno je zabrinjavajuće kada se nasilje usmeri prema ženama, jer to pokazuje koliko je još posla pred nama da izgradimo društvo u kojem se svaka žena oseća sigurno i poštovano", kazao je Macut, a prenela Vlada u saopštenju.
Naveo je da takvi napadi nisu samo lični udar, već i udar na institucije i demokratske vrednosti.
Kurir.rs/Beta
85 · Reaguj
4