Boško Obradović, nekadašnji lider Dveri a sadašnji ugostitelj, u svojoj kafani "Jelički vrt" organizuje veče pesama Olivera Dragojevića, preminulog hrvatskog pevača.

Kako su primetili korisnici društvene mreže Iks, zanimljivo je da Obradović organizuje veče posvećeno upravo Dragojeviću koji nije želeo da drži koncerte u Srbiji zato što je tvrdio da su Srbi izvršili "agresiju" na Hrvatsku.

- Dobro jutro, najpoznatiji tviter kafedžija Boško Obradović pravi veče posvećeno Oliveru Dragojeviću, pevaču koji nije hteo da drži koncerte u Srbiji zato što je tvrdio da su Srbi izvršili "agresiju" na Hrvatsku. Nekad je ovaj kafedžija organizovao tribine na Mašincu sa Briselskim sindikatom protiv strane muzike, posebno hrvatske, a izigravao je i Crnjanskog sa svojim govorima da postajemo "kolonija strane knjige i muzike" - napisao je jedan korisnik Iksa i dodao:

- Kako se vremena menjaju, a stalni su lični interesi.

