Kako su primetili korisnici društvene mreže Iks, zanimljivo je da Obradović organizuje veče posvećeno upravo Dragojeviću koji nije želeo da drži koncerte u Srbiji zato što je tvrdio da su Srbi izvršili "agresiju" na Hrvatsku.

- Dobro jutro, najpoznatiji tviter kafedžija Boško Obradović pravi veče posvećeno Oliveru Dragojeviću, pevaču koji nije hteo da drži koncerte u Srbiji zato što je tvrdio da su Srbi izvršili "agresiju" na Hrvatsku. Nekad je ovaj kafedžija organizovao tribine na Mašincu sa Briselskim sindikatom protiv strane muzike, posebno hrvatske, a izigravao je i Crnjanskog sa svojim govorima da postajemo "kolonija strane knjige i muzike" - napisao je jedan korisnik Iksa i dodao: