Sumnja se da je V.A., koja je bila na motociklu, prvo verbalno napala oštećenu, a potom je fizički napala i povredila joj ruku.

Sandri Božić pomoć je ukazana u KBC Bežanijska kosa, a policija je o događaju obavestila nadležno tužilaštvo po čijem nalogu postupa u rasvetljavanju svih okolnosti.

Policija je obavila razgovor sa obe učesnice ovog događaja i o svemu obavestila Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo da mu se dostavi izveštaj na dalju nadležnost.

Kurir.rs

