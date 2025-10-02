Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski razgovarala je danas sa ministrom za rad i socijalnu politiku Republike Jermenije Arsenom Torosjanom o daljem razvoju prijateljskih odnosa i saradnje Srbije i Jermenije.

"Razgovarala sam sa ministrom za rad i socijalnu politiku Republike Jermenije, Arsenom Torosjanom, o daljem razvoju prijateljskih i bilateralnih odnosa naše dve zemlje.

Tokom sastanka upoznala sam ga sa čitavim nizom mera kojima jačamo demografsku otpornost stanovništva, a jedna od tih mera je i subvencija za kupovinu prve nekretnine za mlade bračne parove.

Vodeći porodičnu politiku, stvaramo uslove za očuvanje i lakše zasnivanje porodica.

Zahvalila sam Jermeniji na poštovanju suvereniteta i teritorijalne celovitosti Republike Srbije, kao i na razumevanju koje zvanični Jerevan pokazuje kada je reč o najvažnijim državnim, nacionalnim i ekonomskim interesima naše zemlje.

Na sastanku smo se obostrano usaglasili da, radi jačanja veza i očuvanja bliskosti dva naroda i u budućnosti, mladi ljudi, pre svega studenti i deca iz Jermenije, treba da posete Srbiju i na taj način neposredno upoznaju srpsko-jermensko prijateljstvo", istakla je ministarka.

Ne propustiteDruštvoBAKA NADA URUČILA MINISTARKI POKLON PA SE RASPLAKALA Stamenkovski se družila danas sa starijim sugrađanima: Bilo je i suza i smeha, baš kao i u životu (VIDEO)
Screenshot 2025-10-01 201150.jpg
Društvo“PREDIVNO ISKUSTVO, DIRLJIVO DO SUZA” Ministarka Stamenkovski posetila baku Jovanku koja je napunila 103 godine
Screenshot 2025-10-01 165444.jpg
Društvo"ZA MOJU MILICU“: Pogledajte emotivan susret ministarke Stamenkovski sa korisnicima Dnevnog centra i kluba za starije "Palilula": Pesma, osmesi i radost
milica.jpg
Politika"BLOKADERI DEFINITIVNO ISPALI IZ IGRE" Ministarka Stamenkovski: Pokušaće da 1. novembra ponovo mobilišu mase
Screenshot 2025-10-01 123540.jpg