Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski razgovarala je danas sa ministrom za rad i socijalnu politiku Republike Jermenije Arsenom Torosjanom o daljem razvoju prijateljskih odnosa i saradnje Srbije i Jermenije.

"Razgovarala sam sa ministrom za rad i socijalnu politiku Republike Jermenije, Arsenom Torosjanom, o daljem razvoju prijateljskih i bilateralnih odnosa naše dve zemlje.

Tokom sastanka upoznala sam ga sa čitavim nizom mera kojima jačamo demografsku otpornost stanovništva, a jedna od tih mera je i subvencija za kupovinu prve nekretnine za mlade bračne parove.

Vodeći porodičnu politiku, stvaramo uslove za očuvanje i lakše zasnivanje porodica.

Zahvalila sam Jermeniji na poštovanju suvereniteta i teritorijalne celovitosti Republike Srbije, kao i na razumevanju koje zvanični Jerevan pokazuje kada je reč o najvažnijim državnim, nacionalnim i ekonomskim interesima naše zemlje.