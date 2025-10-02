JAČANJE SRPSKO-JERMENSKOG PRIJATELJSTVA I SARADNJE Stamenkovski sa ministrom Jermenije: Fokus na porodicu i mlade
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski razgovarala je danas sa ministrom za rad i socijalnu politiku Republike Jermenije Arsenom Torosjanom o daljem razvoju prijateljskih odnosa i saradnje Srbije i Jermenije.
"Razgovarala sam sa ministrom za rad i socijalnu politiku Republike Jermenije, Arsenom Torosjanom, o daljem razvoju prijateljskih i bilateralnih odnosa naše dve zemlje.
Tokom sastanka upoznala sam ga sa čitavim nizom mera kojima jačamo demografsku otpornost stanovništva, a jedna od tih mera je i subvencija za kupovinu prve nekretnine za mlade bračne parove.
Vodeći porodičnu politiku, stvaramo uslove za očuvanje i lakše zasnivanje porodica.
Zahvalila sam Jermeniji na poštovanju suvereniteta i teritorijalne celovitosti Republike Srbije, kao i na razumevanju koje zvanični Jerevan pokazuje kada je reč o najvažnijim državnim, nacionalnim i ekonomskim interesima naše zemlje.
Na sastanku smo se obostrano usaglasili da, radi jačanja veza i očuvanja bliskosti dva naroda i u budućnosti, mladi ljudi, pre svega studenti i deca iz Jermenije, treba da posete Srbiju i na taj način neposredno upoznaju srpsko-jermensko prijateljstvo", istakla je ministarka.