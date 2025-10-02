Slušaj vest

Dr Uglješa Mrdić, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik izjavio je da je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, kako bi zaštitilo Nebojšu Bojovića, bivšeg predsednika Skupštine Infrastruktura i prorektora - blokadera i Milutina Miloševića, bivšeg izvršnog direktora Infrastrukture uklonilo video snimak koji se nalazi na platformi Youtube i koji je nastao 28. aprila 2023., osamnaest meseci pre pada nadstrešnice

- Na snimku se vidi kako putnici na Železničkoj stanici Novi Sad prolaze ispod nadstrešnice koja se rekonstruiše, u skladu sa uslovima Zavoda za zaštitu spomenika, i ulaze u glavni hol gde kupuju karte. I pored toga što stoji natpis “gradilište” i zaštitne ograde ali napravljen je prolaz za putnike ispod nadstrešnice koji nesmetano prolaze i niko ih ne zaustavlja - izjavio je Uglješa Mrdić.

Rekonstrukcija železničke stanice u Novom Sadu Foto: Printscreen Yotube

Sve što se vidi na snimku, kako dodaje, dešavalo de zato što je Nebojša Bojović kao predsednik Skupštine Infrastruktura usvajao Izveštaje u kojima je bila garantovana bezbednost putnika u Železničkoj stanici Novi Sad i na osnovu zvaničnog telegrama iz marta 2022., koji je potpisao Milutin Milošević, a kojim je otvoren železnički saobraćaj na pruzi Beograd - Novi Sad i garantovana bezbednost putnika na Železničkoj stanici Novi Sad.

Rekonstrukcija Železničke stanice Novi Sad Foto: Printsreen YouTube

- Bojović i Milošević su tako bili uvereni da su radovi na železničkoj stanici kvalitetno urađeni da su putnici slobodno šetali ispod nadstrešnice koja se rekonstruisala. Zašto tužilac Slobodan Josimović štiti Bojovića i Miloševića i zašto nisu na optužnici? Da li zato što su drugari iz kafane specijalnog tužioca Nenadića koji je deo obojene revolucije u Srbiji? - naveo je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik Ugleša Mrdić.