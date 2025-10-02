Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković reagovao je na sramne provokacije predsednice tzv. Kosova Vjose Osmani, koja je optužila Srbiju da je "pretnja u regionu".

- Sikter Vjosa! Proterivanje i upucavanje Srba, politička hapšenja, skrnavljenje srpskih grobova, militarizacija severa, lažni gradonačelnici, institucionalno nasilje, progon SL, zabrana srpskih simbola - lice je Vjose i Kurtija! Sada im smeta i natpis KM na ćirilici! Ne još dugo! - napisao je Petković na Iksu.

Osmani je izjavila da za jačanje zajedničke bezbednosti Evrope nije dovoljno samo jedinstvo, već i jasno delovanje protiv svih agresora.

- Jedinstvo među članicama i zemljama koje to nisu, ali teže da doprinesu zajedničkoj bezbednosti u Evropi, jeste važno, ali samo po sebi nije dovoljno. Postoji potreba za konzistentnosti u stavu i delovanju prema agresorima. Imamo stalne pretnje na našem kontinentu, od Rusije, ali i od ruskog ’proksija’ u našem regionu, Srbije - rekla je Osmani novinarima.

Ona je navela da Rusija očigledno podržava Srbiju i da obe zemlje, kako kaže, vekovima koriste isti koncept.

Ne propustitePolitika"IZBORI SU PRILIKA DA POKAŽEMO SRPSKO JEDINSTVO I POVRATIMO 4 OPŠTINE NA SEVERU" Petković u Jagodini pozvao interno raseljene da glasaju na izborima na KiM
viber_image_2025-09-30_19-05-56-801.jpg
PolitikaANA BRNABIĆ U ŠETNJI SA BEOGRAĐANIMA NA SKUPU "GRAĐANI PROTIV BLOKADA" Pridružio joj se i Petar Petković, fotografisali se sa ljudima (FOTO)
ana.jpg
Politika"KURTI IZ NEMOĆI NAPADA SRBIJU" Petković: Besan je zbog Vučićevih sastanaka u Njujorku
Screenshot 2025-03-31 213142.jpg
SRBI NA KIMDVA ARŠINA KURTIJEVOG PRAVOSUĐA Petković: Albancu za kamenovanje prijava za oštećenje imovine, Srbinu zatvor za majicu sa likom kneza Lazara
Screenshot 2025-09-22 114401.jpg