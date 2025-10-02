Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković reagovao je na sramne provokacije predsednice tzv. Kosova Vjose Osmani, koja je optužila Srbiju da je "pretnja u regionu".

- Sikter Vjosa! Proterivanje i upucavanje Srba, politička hapšenja, skrnavljenje srpskih grobova, militarizacija severa, lažni gradonačelnici, institucionalno nasilje, progon SL, zabrana srpskih simbola - lice je Vjose i Kurtija! Sada im smeta i natpis KM na ćirilici! Ne još dugo! - napisao je Petković na Iksu.

Osmani je izjavila da za jačanje zajedničke bezbednosti Evrope nije dovoljno samo jedinstvo, već i jasno delovanje protiv svih agresora.

- Jedinstvo među članicama i zemljama koje to nisu, ali teže da doprinesu zajedničkoj bezbednosti u Evropi, jeste važno, ali samo po sebi nije dovoljno. Postoji potreba za konzistentnosti u stavu i delovanju prema agresorima. Imamo stalne pretnje na našem kontinentu, od Rusije, ali i od ruskog ’proksija’ u našem regionu, Srbije - rekla je Osmani novinarima.