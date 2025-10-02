Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se tokom 7. Samita EPZ sa saveznim kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom.

"Konstruktivan i vrlo sadržajan sastanak sa Fridrihom Mercom, na kojem smo razgovarali o ključnim pravcima naših bilateralnih odnosa, ekonomske saradnje i regionalne stabilnosti.

Razmenili smo mišljenja i o glavnim tačkama agende Samita Evropske političke zajednice i razmotrili prioritetne teme kao što je intenziviranje dijaloga i diplomatskih napora svih važnih aktera na međunarodnoj političkoj sceni u cilju nalaženja održivih rešenja za aktuelne izazove.

Naglasio sam da Srbija izuzetno ceni saradnju sa Nemačkom, uz opredeljenje za otvoren dijalog i zajedničke projekte koji stvaraju realne koristi za građane obe zemlje. Ponovio sam da jedinstven pristup i uzajamna podrška mogu dodatno da osnaže stabilnost regiona i ubrzaju neophodne reforme.

Istakao sam da Srbija ostaje posvećena nastavku jačanja saradnje sa Nemačkom, kao i konkretnim koracima koje ćemo preduzeti kako bismo unapredili naše partnerstvo", objavio je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu.

Ne propustitePolitikaUŽIVO VUČIĆ IZ DANSKE Tačno je da su Rusi ponudili Amerikancima 1% akcija NIS-a ali nisam siguran da će oni to da prihvate, plašim se da je veća igra u pitanju!
av.jpg
Politika"DRŽAVA JE UVEK TU DA POMOGNE, UČINIĆE SVE ŠTO MOŽE" Vučić o srpskom blokaderu kog su zarobili Izraelci: Kad nisu u stanju sebe da spasu, zovu državu u pomoć
Screenshot 2025-10-02 102620.jpg
Politika"ZAHVALAN NA SRDAČNOM DOČEKU" Predsednik Vučić sa predsednicom Vlade Kraljevine Danske
2025-10-02 09_41_33-.png
PolitikaPRIČAO SAM SA PLENKOVIĆEM, MORAMO DA RAZGOVARAMO SA RUSIMA I AMERIKANCIMA Vučić iz Kopenhagena: Danas važni sastanci pa se vraćamo da rešimo probleme sa NIS-om
2025-10-02 08_42_09-PhotoScape X.png