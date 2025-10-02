PREDSEDNIK VUČIĆ RAZGOVARAO SA MERCOM: Srbija ostaje posvećena nastavku jačanja saradnje sa Nemačkom
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se tokom 7. Samita EPZ sa saveznim kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom.
"Konstruktivan i vrlo sadržajan sastanak sa Fridrihom Mercom, na kojem smo razgovarali o ključnim pravcima naših bilateralnih odnosa, ekonomske saradnje i regionalne stabilnosti.
Razmenili smo mišljenja i o glavnim tačkama agende Samita Evropske političke zajednice i razmotrili prioritetne teme kao što je intenziviranje dijaloga i diplomatskih napora svih važnih aktera na međunarodnoj političkoj sceni u cilju nalaženja održivih rešenja za aktuelne izazove.
Naglasio sam da Srbija izuzetno ceni saradnju sa Nemačkom, uz opredeljenje za otvoren dijalog i zajedničke projekte koji stvaraju realne koristi za građane obe zemlje. Ponovio sam da jedinstven pristup i uzajamna podrška mogu dodatno da osnaže stabilnost regiona i ubrzaju neophodne reforme.
Istakao sam da Srbija ostaje posvećena nastavku jačanja saradnje sa Nemačkom, kao i konkretnim koracima koje ćemo preduzeti kako bismo unapredili naše partnerstvo", objavio je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu.